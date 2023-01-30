У ФРН визначилися, звідки перекинуть в Україну роту танків Leopard

Танкісти Аугустдорфа знаходяться в країнах Балтії з серпня, і тепер їх чекають назад з танками.

ЗСУ озброять німецькими танками Leopard / Bundeswehr/David Karafa

У Федеративній Республіці Німеччина прийняли рішення про передачу Україні 14 танків Leopard 2A6 зі складу 203-го танкового батальйону 21-ї танкової бригади Бундесверу.

Збройні Сили України отримають 14 німецьких бронемашин. Про це йдеться в публікації видання Westfalen Blatt.

Відзначається, що зараз 203-й танковий батальйон знаходиться в Литві в рамках місії НАТО "Розширена передова присутність", метою якої є захист східного флангу Альянсу від Росії.

Автори матеріалу уточнюють, що штатна кількість танків у в/ч в Аугустдорфі (громада в північно-західній частині ФРН) становить 44 одиниці. При цьому невідомо, скільки з них в строю.

"Танкісти Аугустдорфа знаходяться в країнах Балтії з серпня, і тепер їх чекають назад з танками. Німеччина планує поставити Leopard 2 в Україну наприкінці березня або на початку квітня. Поки неясно, чи будуть замінені танки, які заберуть у 203 танкового батальйону, і коли", - йдеться в матеріалі.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Шольц після декількох місяців коливань прийняв рішення про передачу танків Leopard Україні. Зазначалося, що Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. (Танкова рота зазвичай складається з 10 танків, але згідно зі стандартами НАТО вона включає в себе 14 танків).

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що бойові танки, які нададуть Україні країни Заходу, допоможуть ЗСУ вести механізовані бойові дії, що дасть можливість завдати поразки окупантам і звільнити українську територію. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Україні необхідно 300 основних бойових танків, щоб здійснити контрнаступ.

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