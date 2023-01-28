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Подоляк жорстко поставив на місце "гопника" Медведєва і вказав на те, звідки він родом

28 січня 2023, 18:47
Подоляк заявив, що Медведєв сам наближає момент, коли Захід відмовиться від будь-яких розмов з РФ.
Медведєв, Подоляк
Подоляк жорстко опустив Медведєва / Колаж фото УНІАН

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв закотив істерику через військову допомогу, яку Захід надає Україні. Він грубо висловився про Італію і пригрозив світу ядерною війною.

Радник глави Офісу президента епічно пожартував і згадав про те, що саме італійці будували Петербург, родом з якого і є Медведєв. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Подоляк також назвав Медведєва "гопником" і зазначив, що він сам наближає момент, коли Захід відмовиться від будь-яких розмов з РФ.

"Якби не італійці, то, по Пушкіну, Петербург як "місто бідне, дух неволі, блідий вигляд" не дав би гопникам шансу стати президентами РФ ... З іншого боку, наявність Медведєва з його завзятою манерою провокатора остаточно запевняє Європу в марності будь-яких розмов з РФ", - написав Подоляк.

Заяви Медведєва про війну Росії проти України

Раніше заступник директора РФ Путіна в Радбезі Медведєв вибухнув істеричною заявою і звинуватив США в "гігантських постачаннях зброї Україні". У відповідь Медведєв почав погрожувати Заходу протикорабельними ракетами Циркон, які Москва, мовляв, відправила до кордонів НАТО.

"Прокоментував" Медведєв і плани Польщі щодо постачання Україні танків Leopard. За його словами, така техніка нібито "перетвориться на іржавий металобрухт". При цьому він пофантазував ще й про, мовляв, "розпад України".

Російський терорист Гіркін заявив, що "клоунські заяви" Медведєва всім вже набридли. Бойовик порадив Медведєву не ображати ворогів, які розумніші за нього, і тихо спиватися.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Дмитро Медведєв Михайло Подоляк
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