"Ми нікому не потрібні": окупант розповів, як їх кидають помирати в Україні

Окупанти/ Reuters, Радіо Свобода

Російський воєнний кидають своїх поранених товаришів по зброї в поле, де вони вмирають.

У перехопленні розмови, яку опублікувала українська розвідка, окупант зізнався своїй дружині та матері, що військові РФ стріляють навмання, без цілі. А коли стріляють по них, своїх поранених бійців вони просто залишають у полі, де ті й помирають.

"Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди, за якими цілями", - пояснює російський артилерист своїй дружині і матері.

Він також зізнається, що буває і таке, коли вони стріляють і "по своїх".

"Півтора місяці половина мозку не працювала і половина тіла. Зараз відновилося. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень", - зазначає солдат.

Також він розповідає, що в його підрозділі близько двохсот убитих, а поранених солдатів ніхто не евакуює.

"Тут поранених залишають і вони (зовсім - ред.) нікому не потрібні. І вони вмирають в полі, тому що ніхто їх не забирає", - каже окупант.

Водночас окупант зізнався, що найбільше боїться не смерті, а "червоної печатки" в документі, що він відмовився брати участь у війні.

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Раніше ми повідомляли про те, що російські десантники влаштували бунт після важкого бою на Луганщині. Ворог зазнав великих втрат і відмовляється наступати далі. Десантники відмовилися від участі в бойових діях і вирішили повернутися додому.

Згодом стало відомо про відмови воювати в Луганській області. Там російські десантники не захотіли атакувати позиції ЗСУ знову, бо українські військові дали сильну відсіч під час штурму траси Бахмут - Лисичанськ. Захопити дорогу їм так і не вдалося, а от втратити частину особового складу вийшло.

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