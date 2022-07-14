Російські офіцери вбили свого солдата і списали на війну в Україні: перехоплення ГУР

Війська РФ / Reuters, Генштаб ЗСУ

Два російських офіцери вбили свого солдата, а сліди тортур на тілі забинтували, щоб приховати злочин.

Як повідомляє ГУР МО України, свідки не стали замовчувати правду і зараз діляться цією інформацією зі своїми знайомими та рідними.

У перехопленні дружина російського окупанта просить того знайти будь-які можливості, щоб повернутися з війни додому. Радить звернутися до матері, у якої зв'язки в лікарнях, з метою отримати довідку про непридатність до служби.

Потім розповідає історію про свою знайому у якої сина вбили в Україні.

"Його привезли. Вона хотіла його помити, в іншу труну перекласти. А він був весь забинтований. Пройшов місяць і прийшов його друг з армії, у нього контракт закінчився. Він теж там був. Прийшов до матері і сказав, що його вбили свої два офіцери. І що він був весь побитий. Він каже, у мене контракт закінчився, я піду головним свідком", - розповідає дружина окупанту.

Вона додає, що після цих слів батьки вбитого бурята вирішили провести ексгумацію тіла для експертизи.

"Вони зараз ексгумацію хочуть робити, незалежну експертизу. Вони його били-били і потім убили, застрелили. Думають, війна все спише", - обурюється вона.

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Раніше ми повідомляли про те, що російські десантники влаштували бунт після важкого бою на Луганщині. Ворог зазнав великих втрат і відмовляється наступати далі. Десантники відмовилися від участі в бойових діях і вирішили повернутися додому.

Згодом стало відомо про відмови воювати в Луганській області. Там російські десантники не захотіли атакувати позиції ЗСУ знову, бо українські військові дали сильну відсіч під час штурму траси Бахмут - Лисичанськ. Захопити дорогу їм так і не вдалося, а от втратити частину особового складу вийшло.

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