Російські військові розбомбили батальйон "ДНР" на Донеччині - перехват СБУ

Окупанти з "ДНР" намагалися відійти назад, але нарвались на російські війська.
Російські військові у Донецькій області розбомбили батальйон мобілізованих бійців з "ДНР". Про це стало відомо з телефонної розмови окупанта, яку перехопила Служби безпеки України.
"Мова йде про 2 батальйон першого армійського корпусу "народної міліції ДНР", який воює у складі армії РФ", - йдеться у повідомленні.
Як виявилось, солдати з "ДНР" перебували під Бердянському. Керівництво не виплачувало їм зарплату, їжі майже не було, тому вони вирішили відійти назад.
У цей момент вони нарвались на російських військових, які почали по ним стріляти.
"Російські загарбники намагалися зберегти цей інцидент у секреті, хоча мобілізовані з "л/днр" і так здогадуються, що їх використовують, як гарматне м’ясо. Але завдяки перехопленню СБУ про військові проколи рашистів знатиме весь світ", - йдеться у повідомленні.
Точна цифра втрат у результаті інциденту з боку РФ замовчується.
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