Ми спостерігаємо захід світу Путіна: Арестович передрік росіянам жахливу долю

Над Росією нависла катастрофа / Колаж фото Reuters

Росія зазнає на війні в Україні класичної військової поразки з усіма її наслідками - соціальними, економічними, політичними.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

"Над Росією нависла катастрофа, яка все виразніше проявляється на різних напрямках: відведення військ з-під Харкова, перехід в оборону на ключових напрямках удару, чергові санкції, підготовка вступу Фінляндії та Швеції в НАТО", - сказав він.

За словами радника глави ОП, "ми спостерігаємо захід світу Путіна, який і проявить повною мірою цю катастрофу". Спочатку це буде військова, потім політична, економічна, а потім моральна катастрофа для всіх, хто вірив у міць режиму і непереможність Росії.

"Ця моторошна криза торкнеться кожного росіянина, хто вихваляв путінський режим, захоплювався ракетами, зеленими чоловічками, парадами, погрожував всьому світу, сидячи біля телевізора. Коли стане зрозуміло, що всього цього немає, почнеться справжня особиста катастрофа, яка зруйнує звичну картину світу, без якої не зрозуміло, навіщо далі жити. І це набагато страшніше відсутності цукру, нових авто і айфонів", - резюмував Арестович.

Як повідомляв Главред, експерти американського Інституту вивчення війни вважають, що поразка Росії у війні з Україною буде подібною до стану французької армії в період з квітня по червень 1917 року під час Першої світової, коли понад половина дивізій французької армії відмовилася йти у наступ через підірваний бойовий дух і погане самопочуття.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Володимир Путін направив своїх представників в низку західних країн, щоб обговорити припинення війни проти України та можливість домовитися щодо вже захоплених територій.

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