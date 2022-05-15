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Капітуляції РФ не буде: аналітики розповіли, яким буде крах Кремля у війні в Україні

15 травня 2022, 01:31

Російський військовий крах, найімовірніше, спричинить ендемічний рівень дезертирства та практику вбивства особовим складом власних офіцерів.

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Розвалена російська армія втратить здатність функціонувати як згуртована бойова сила / Фото УНІАН

Експерти американського Інституту вивчення війни вважають, що поразка Росії у війні з Україною буде подібною до стану французької армії в період з квітня по червень 1917 року під час Першої світової, коли понад половина дивізій французької армії відмовилася йти в наступ через підірваний бойовий дух і погане самопочуття.

Російські війська в такому стані будуть надзвичайно вразливими для українських контрнаступів. Українські військові зможуть вибирати битви, якщо російські війська не захочуть атакувати, йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 13 травня.

Експерти прогнозують, що російський військовий крах, найімовірніше, спричинить ендемічний рівень дезертирства та "фрагментації" офіцерів, практику вбивства особовим складом власних офіцерів. До слова, і те, і інше вже відбувається.

"Такий крах унеможливив би подальший наступ на нинішньому етапі війни в Україні та міг би призвести до безладного відведення російських військ з лінії фронту, як це було видно після поразки росіян у битві за Київ", - йдеться у звіті.

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"Однак розвалена російська армія втратить здатність функціонувати як згуртована бойова сила. Якщо це станеться, Путін цілком може бути змушений погодитися на набагато менше, ніж його нинішні заявлені цілі", - резюмували в Інституті.

Як повідомляв Главред, радник глави МВС України Віктор Андрусів вважає, що війна в Україні може затягнутися щонайменше до кінця цього року. Країна-агресорка сподівається, що серйозна енергетична криза, яка виникне ближче до зими, змусить Захід "домовлятися" з РФ.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Володимир Путін направив своїх представників у низку західних країн, щоб обговорити припинення війни проти України та можливість домовитися щодо вже захоплених територій.

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