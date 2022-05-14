Україна має шанс повернути весь Донбас: є три варіанти подальшого розвитку війни – аналітики США

Є три варіанти подальшого розвитку війни – аналітики США/ УНІАН

Подальший розвиток війни Росії проти України може піти одним із трьох шляхів. При цьому якщо РФ не врахує свої помилки і не змінюватиме тактику, то може зазнати краху на фронті уже в найближчі місяці. Про це розповіли в Інституті дослідження війни США (ISW) у звіті за 13 травня.

Нова фаза війни в Україні може розвиватися наступними шляхами:

РФ може піти на "приєднання" до свого складу територій, які вже окупувала станом на цей час;

Може спробувати мобілізувати додаткові війська – у цій ситуації вона буде тягнути заради цього час;

Росія може продовжувати не змінювати свою тактику і переслідувати нездійсненні військові цілі, маючи для цього недостатньо ресурсів.

Останній зі згаданих варіантів може привести Росію до провалу в Україні уже в найближчі місяці.

Проте навіть мобілізація в Росії не відкидає військового краху країни-агресорки, переконані американські аналітики.

У ЗСУ є шанс повернути окуповані території Донбасу

Якщо армія РФ не припинить наступ достроково, то Збройні сили України матимуть шанс витіснити російські війська з окупованих територій Донецької і Луганської областей, або принаймні вдасться повернути так звані "ДНР" та "ЛНР" до їхніх меж, якими вони були до 24 лютого.

Проте якщо російські війська припинять наступ до того, як українська армія змусить їх це зробити, то така ситуація може привести до неминучої анексії уже захоплених окупантами територій.

"Російські сили, найімовірніше, або вирішать припинити наступ на Донбасі і анексувати територію, яку вони наразі утримують, або зазнають військової поразки від українських сил", – зазначають в американському Інституті дослідження війни.

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Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що Росія вступила в третю фазу повномасштабної війни в Україні й готується до довгострокового бою.

Нагадаємо, російські загарбники відводять свої війська від Харкова. Як зазначили у Генштабі ЗСУ, ворог уже не проводить активних бойових дій на Харківському напрямку.

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