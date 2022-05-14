УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ми погарячкували, давайте Мінськ-3": Путін хоче сторгуватися із Заходом щодо України - Арестович

14 травня 2022, 10:41

Кремлівські "емісари" поїхали в низку західних країн - Німеччину, Францію, Угорщину, щоби домовитися щодо вже захоплених територій.

Арестович, Путін
Путін намагається сторгуватися із Заходом, вважає Арестович / Фото УНІАН

Президент країни-агресора Володимир Путін направив своїх представників в нихку західних країн, щоб обговорити припинення війни проти України і можливість домовитися щодо вже захоплених територій.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі каналу Фейгін Live.

За його словами, кремлівські "емісари" поїхали в низку західних країн - Німеччину, Францію, Угорщину з повісткою, "яка звучить приблизно так: всі ми трохи погарячкували, просимо зрозуміти й пробачити".

Арестович нагадав, що прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин після свого візиту до Києва сказав виданню Türkiye, що Росія "хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, але і з Заходом, і укласти нову велику угоду".

"Росія намагається сторгуватися: всі ми були трохи неправі, але давайте Мінськ-3", – зазначив радник глави ОП.

Крім того, за його словами, президент Франції Емманюель Макрон нібито запропонував президенту Зеленському "трохи поступитися" із суверенітетом України, щоби "Путін заспокоївся".

"Дулю з маком. Нічого такого не буде. Будемо мочити, поки не замочимо і не виженемо звідси", - сказав Арестович.

читайте такожЗеленський висловився про терміни завершення війни: ніхто не знає, як довго це триватиме

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 сказав, що Макрон зараз даремно намагається шукати "вихід для Росії".

"А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками з приводу нашого суверенітету заради того, щоби зберегти обличчя президенту Путіну. Мені здається, це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь, і втрачати за це наші території", - сказав глава держави.

Як повідомляв Главред, 13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Але переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

11 травня Арестович говорив, що перед Росією зараз стоїть вибір – мирний договір або військова поразка. Жодних інших варіантів у Кремля немає.

"Починається відчайдушна торгівля зі світовою спільнотою і Україною за мирний договір", - заявив радник глави ОП.

Інші новини:

viber
війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Прикмети на п'ятницю 13 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на п'ятницю 13 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду Місячне затемнення 16 травня для всіх знаків зодіаку: Ракам - радість, Рибам - переїзд назавждиМісячне затемнення 16 травня для всіх знаків зодіаку: Ракам - радість, Рибам - переїзд назавжди Прикмети на 14 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 14 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду Думають, як зменшити ганьбу: пропагандистам РФ наказали готувати росіян до можливої поразки у війніДумають, як зменшити ганьбу: пропагандистам РФ наказали готувати росіян до можливої поразки у війні Катя Осадча в палких обіймах Юрія Горбунова загадала своє найпотаємніше бажанняКатя Осадча в палких обіймах Юрія Горбунова загадала своє найпотаємніше бажання
Підтримайте Главред

Останні новини

11:23

Як Україні повернути захисників Маріуполя

11:18

Окупанти воюють з ФСБшниками, щоб втекти з України: 295 осіб з боєм прорвалися через кордонВідео

11:10

Коли Вознесіння Господнє 2022: дата, традиції і заборони дня

11:05

"Поб’ємо карту рашизму": Залужний презентував колоди карт з воєнними злочинцями РФ – фотоВідео

10:56

Прикмети на 15 травня: що не можна робити і як залучити грошіВідео

Реклама
10:46

Євробачення 2022 фінал: онлайн-трансляція конкурсу і всі подробиціВідео

10:41

"Ми погарячкували, давайте Мінськ-3": Путін хоче сторгуватися із Заходом щодо України - Арестович

10:37

Конвоювала техніку окупантів на службовій машині: полковник поліції на Харківщині зрадила УкраїнуВідео

10:29

Україна має шанс повернути весь Донбас: є три варіанти подальшого розвитку війни – аналітики СШАВідео

10:09

"Унітаз з України трофеєм привезли": у Мережі сміються над новим троном Путіна

10:05

"Сподіваюся, ти помстишся і повернеш вкрадене путінським режимом": Тиньков звернувся до сина

10:00

Підступний план Путіна: у РФ пояснили, навіщо окупанти обстрілюють ракетами Південь України

09:40

Ситуація в Херсоні показує провал амбітних планів Путіна в Україні – британська розвідкаВідео

09:38

Війна в Україні може затягнутися: американський генерал розповів, як цього уникнутиВідео

09:29

У Росії в останній момент скасували концерти групи "Машина часу"

09:18

Росію списали в утиль, або Чому Середня Азія робить ставку на ТуреччинуПогляд

09:09

Захисники Маріуполя знищили 6 тисяч окупантів і понад 100 одиниць техніки ворога - полк АзовВідео

09:00

Віце-спікерка Держдуми РФ приїхала в Херсон – хоче допомагати колаборантам

08:26

Процес вже не зупинити: у Росії почався процес зміни влади - ГУР

08:16

Гороскоп на сьогодні, 14 травня 2022: Левам – обман, Дівам – скандали, Стрільцям - гроші

Реклама
08:11

Україна виграла битву за Харків: армія РФ кидає свої позиції і відводить війська – Генштаб ЗСУВідео

07:47

Зеленський висловився про терміни завершення війни: Ніхто не знає, як довго це триватиме

07:07

"Стільки авіації РФ не втрачала у жодній війні": Зеленський повідомив про ювілейний збитий літак окупантівВідео

06:38

РФ вирішила перетворити війну в Україні на дуже довгу: у МВС розповіли про третю фазу вторгнення

06:29

Перепочинок для окупантів: як Захід намагається виторгувати паузу бункерному фюреруПогляд

05:40

Євробачення 2022: де дивитися онлайн фінал і виступ УкраїниВідео

05:15

ЗСУ у Херсоні або Новій Каховці стане ударом для РФ - ворогові там доведеться здаватися - експертВідео

04:45

У Пентагоні можуть призупинити постачання озброєння Україні: в чому причина

04:10

В Україну йде різке похолодання і потужні зливиВідео

03:30

Куди Росія хочуть кинути резерви: військовий експерт назвав область

03:00

Путін підпише капітуляцію: астролог назвала терміни закінчення війниВідео

02:31

Гороскоп на тиждень 16-22 травня: Левам - підказки долі, Дівам - борги, Рибам - інтриги

02:02

Як позбутися від цвілі: 3 прості, але перевірені способи

01:32

Війна в Україні розвіяла головний міф про Росію, який тримав у страху навіть США - історик

00:51

Прикмети на 14 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:39

Брутальний Хливнюк прикрасив обкладинку американського глянцю

00:25

Зеленський повідав про складні переговори з Росією щодо Азовсталі

00:06

"Ти плачеш": Каменських презентувала кліп про війнуВідео

13 травня, п'ятниця
23:56

Яке сало абсолютно не підходить для засолювання: як його обрати

23:27

Дорофєєва інтригує новим дуетом в мережі

Реклама
23:24

Намічається "зрадонька": Арестович розповів про плани Росії піти в новий наступ

23:03

"Вчіться у них": Лукашенко захопився тактикою ЗСУ проти військ ПутінаВідео

22:39

"Перша за 77 днів фотографія": Брежнєва показала, як святкували день народження Меладзе в Італії

22:37

В'ятрович пояснив, чому Путіна напевно чекає жахливий кінецьВідео

22:37

Не перебільшуйте: Верещук висловилася щодо евакуації з АзовсталіВідео

22:35

Кривава повня 16 травня: астрологи розповіли, кому загрожує небезпекаВідео

22:02

Західні експерти пояснили, чому наступ окупантів на Донбасі видихається

21:54

Народження дитини: в "Дії" знову доступні послуги еМалятко

21:45

Окупанти до чогось готуються: з Севастополя вийшли всі підводні човни Чорноморського флотуВідео

21:25

"Ніхто зі спортсменів не винен": легендарний футболіст зрадив Україну і оскандалився заявоюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти