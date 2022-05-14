"Ми погарячкували, давайте Мінськ-3": Путін хоче сторгуватися із Заходом щодо України - Арестович

Путін намагається сторгуватися із Заходом, вважає Арестович / Фото УНІАН

Президент країни-агресора Володимир Путін направив своїх представників в нихку західних країн, щоб обговорити припинення війни проти України і можливість домовитися щодо вже захоплених територій.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі каналу Фейгін Live.

За його словами, кремлівські "емісари" поїхали в низку західних країн - Німеччину, Францію, Угорщину з повісткою, "яка звучить приблизно так: всі ми трохи погарячкували, просимо зрозуміти й пробачити".

Арестович нагадав, що прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин після свого візиту до Києва сказав виданню Türkiye, що Росія "хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, але і з Заходом, і укласти нову велику угоду".

"Росія намагається сторгуватися: всі ми були трохи неправі, але давайте Мінськ-3", – зазначив радник глави ОП.

Крім того, за його словами, президент Франції Емманюель Макрон нібито запропонував президенту Зеленському "трохи поступитися" із суверенітетом України, щоби "Путін заспокоївся".

"Дулю з маком. Нічого такого не буде. Будемо мочити, поки не замочимо і не виженемо звідси", - сказав Арестович.

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Зазначимо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 сказав, що Макрон зараз даремно намагається шукати "вихід для Росії".

"А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками з приводу нашого суверенітету заради того, щоби зберегти обличчя президенту Путіну. Мені здається, це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь, і втрачати за це наші території", - сказав глава держави.

Як повідомляв Главред, 13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресора Володимиром Путіним. Але переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

11 травня Арестович говорив, що перед Росією зараз стоїть вибір – мирний договір або військова поразка. Жодних інших варіантів у Кремля немає.

"Починається відчайдушна торгівля зі світовою спільнотою і Україною за мирний договір", - заявив радник глави ОП.

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