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У Зеленського спрогнозували терміни закінчення війни з Росією

14 травня 2022, 22:53

Місія України полягає в тому, щоб зупинити агресію Росії, каже Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк
Михайло Подоляк / Twitter

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оцінив перспективи завершення війни з РФ та звільнення захоплених територій України.

Як підкреслив він в ефірі національного телемарафону, на сьогодні Росія в її нинішньому вигляді існує тільки за рахунок знищення сусідів.

"Це - єдине, що вони продають світу. Тобто вони дві речі продають - жах, мовляв бійтеся нас, тому що вони можуть зайти на територію чужої держави, назвати це "спеціальною військовою операцією", - зазначив радник глави ОП.

За його словами, головна місія України полягає в тому, щоб зупинити агресію Росії.

"Тому що вже сьогодні в РФ кажуть, мовляв Фінляндія і Швеція йдуть в НАТО, а тому "давайте з ними воювати". Польща говорить багато справедливих речей про РФ, а росіяни заявляють про "денацифікацію" Польщі. Тобто вони готові з поляками воювати. РФ продає експансію під будь-яким приводом. Наша місія - зупинити РФ і відкинути до наших кордонів. На жаль, це має велику ціну. Також це потребує часу, тому що це — зброя, санкції, фінансова допомога Україні", — сказав співрозмовник.

Разом з тим він пояснив, яким в ОП бачать завершення війни: "Ми не хочемо мати сусіда, який через рік-два знову ж нас буде атакувати. А тому ми не можемо дозволити собі новий "Мінськ".

Радник глави ОП говорить про те, що Україна буде прагнути деокупувати всю свою територію.

"Нам потрібно розуміти, що війна триватиме — три місяці, півроку або навіть вісім місяців і ми повинні її виграти. І це не питання часу. Ми повинні зробити, щоб війни в Україні вже більше не було", — додав Подоляк.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова і недопущення виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженої в районі міста Ізюм.

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Михайло Подоляк війна Росії та України
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