РФ затягне війну в Україні до зими: у МВС пояснили задум Кремля

Війна в Україні може тривати до кінця року / Фото УНІАН

Війна в Україні може затягнутися щонайменше до кінця цього року. Країна-агресорка сподівається, що серйозна енергетична криза, яка виникне ближче до зими, змусить Захід "домовлятися" з РФ.

Таку думку озвучив радник глави МВС України Віктор Андрусів в ефірі телемарафону.

"Росіяни планують мінімально тягнути до кінця року. Пояснюю чому: згідно з їхніми розрахунками, ближче до зими почнеться серйозна енергетична криза, і почнуться проблеми з опаленням. І в Україні також ці проблеми почнуться, і серйозні проблеми з економікою. Тому що ціни на енергоносії дуже сильно зростають", - сказав він.

"Зараз ставка Кремля буде на те, що ближче до кінця року Захід зрозуміє, скажімо так, що треба домовлятися з РФ. І якщо вони (окупанти, - ред.) протримаються до кінця року, то тоді вони очікують, що з ними будуть домовлятися щодо того, що вони вимагають", - пояснив Андрусів.

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Володимир Путін направив своїх представників у низку західних країн, щоб обговорити припинення війни проти України та можливість домовитися щодо вже захоплених територій.

За його словами, кремлівські "емісари" поїхали в низку західних країн з повісткою, "яка звучить приблизно так: всі ми трохи погарячкували, просимо зрозуміти і пробачити".

Інші новини: