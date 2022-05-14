Війна в Україні може затягнутися: американський генерал розповів, як цього уникнути

Війна в Україні може затягнуться: американський генерал розповів, як цього уникнути / Фото УНІАН

Перехід війни з Росією в тривалу фазу продовжить кровопролиття і загрожує втручанням в неї Китаю, вважає Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі (1997-2000), генерал армії США Уеслі Кларк.

Щоб уникнути затягування конфлікту Україна повинна мати бойову здатність відкинути російські війська на Донбасі, розрізати поступово їх сили в Херсоні та Херсонській області, закрити їм доступ до Криму і рухатися в двох напрямках: на Сході і на півдні, розрізаючи російські війська, зазначив генерал, пише "Обозреватель".

Під бойовою здатністю генерал Кларк має на увазі сучасну зброю і військову техніку, в тому числі американські винищувачі F-16.

"Крім того, потрібно отримати мобільні засоби захисту, після чого закрити ці, якщо хочете, котли або оточення у двох місцях. А для цього потрібні і танки, і РСЗВ, і вертольоти, і літаки, такі як Су, як F-16 і т.д. також для цього потрібні належні логістичні можливості і відповідні дані розвідки", - додав Уеслі Кларк.

читайте такожУ розвідці України розповіли, коли чекати переломного моменту у війні з РФНа його думку, Україна повинна використовувати це "вікно можливостей" для переходу на стандарти НАТО.

"Якщо Україна збереже високі моральні стандарти, належний дух і мотивацію, а також отримає належне обладнання, озброєння і техніку, в тому числі і МіГ-35, інші види вертольотів і літаків від дружніх країн, то ми зможемо уникнути сценарію тривалої війни", - резюмував він.

Нагадаємо, Росія вивела підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат. У британській розвідці повідомляють, що такий крок є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста, де вони очікували обмеженого опору з боку населення.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не може спрогнозувати терміни закінчення війни в Україні. Але, за його словами, влада і Збройні Сили України роблять все, щоб прискорити завершення бойових дій та звільнення окупованих українських територій.

Читайте також: