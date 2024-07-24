Чоловіки за кордоном знову зможуть отримати паспорти, але є умова: всі подробиці

З 24 липня закордонні філії ДП "Документ" відновили прийом заявок на оформлення паспортних документів для чоловіків. Для отримання послуг за кордоном необхідна наявність дійсних військово-облікових документів. Про це повідомила пресслужба паспортного сервісу.
Для подачі заявки необхідно пройти верифікацію через офіційний додаток Міноборони "Резерв+" за допомогою QR-коду. Важливо мати дійсні військово-облікові документи для підтвердження.
Заявки на оформлення паспортів можна подати у таких містах: Мюнхен, Берлін, Кельн (Німеччина); Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ (Польща); Мадрид, Валенсія (Іспанія); Прага (Чехія); Братислава (Словаччина); Мілан (Італія).
Закордонні представництва ДП "Документ" надають такий перелік послуг для громадян України:
- Оформлення ID-картки або закордонного паспорта (включаючи заміну втраченого чи викраденого документа).
- Обмін ID-картки або закордонного паспорта (у разі закінчення терміну дії, зміни даних або непридатності).
- Обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням або у разі непридатності).
Що відомо про ДП "Документ"?
Державне підприємство "Документ" засновано на державній власності і входить до сфери управління Державної міграційної служби України. ДП "Документ" утворено 11 серпня 2003 року з підпорядкуванням Міністерству внутрішніх справ України, а згодом розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року № 538-р передано до сфери управління Державної міграційної служби України (ДМС).
Структура ДП "Документ" складається з головного офісу та його регіональних підрозділів.
Обмеження для чоловіків за кордоном - останні нововведення
Як раніше повідомляв Главред, 23 квітня почало діяти рішення МЗС України, яке обмежує надання консульських послуг для чоловіків віком 18-60 років за кордоном, зокрема оформлення закордонних паспортів та їхню видачу.
Також Кабмін ухвалив нові правила отримання паспортів для чоловіків віком від 18 до 60 років. Згідно з постановою №443, паспорти більше не пересилатимуть для видачі до закордонних дипломатичних установ. Тепер чоловіки цієї вікової групи повинні звертатися безпосередньо до територіальних органів або підрозділів ДМС в Україні для отримання паспортів.
Крім цього, громадяни України, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон на понад 3 місяці, зобов'язані до 16 червня стати на військовий облік. Чоловіки, які перебувають за кордоном, повинні стати на облік на тих же умовах, що й в Україні.
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