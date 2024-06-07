В ТЦК йти не треба: Кабмін суттєво спростив військовий облік чоловіків за кордоном

Кабінет Міністрів України ухвалив важливі зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію чоловіків.

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Кабмін ухвалив низку поправок до мобілізаційних процедур / Колаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

Військовозобов'язані українці, які тривалий час проживають за кордоном, можуть стати на військовий облік без особистого візиту до ТЦК та СП. Кабмін дозволив чоловікам закордоном ставати на облік у консульствах. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Нововведення, зокрема, стосуються можливості постановки на військовий облік через закордонні дипломатичні установи України для осіб, які перебувають не в Україні понад три місяці. Відтепер призовники, військовозобов’язані та резервісти зможуть ставати на облік без особистої присутності у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Міноборони, із переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключили вимогу про подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи. За словами відомства, це спростить процедуру та уникне зайвої бюрократії.

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Також були внесені зміни в порядок надання інформації про адміністративні правопорушення чоловіків. Тепер ці дані будуть автоматично надсилатися районним (міським) ТЦК та СП до поліції у формі електронного звіту.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - нововведення для українців за кордоном

Нагадаємо, громадяни України, які перебували за кордоном більше ніж 3 місяці, зобов'язані до 16 червня особисто стати на військовий облік в ТЦК. Постановою Кабміну №563 встановлено, що це обов'язково для чоловіків, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон.

Також Кабмін планує відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які перебувають за кордоном. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що наразі Міноборони вимагає їхнього повернення для військового обліку, але уряд розуміє, що це лише збільшить навантаження на ТЦК і не допоможе мобілізації.

Як повідомляв Главред, українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта. Нові правила набудуть чинності 30 червня.

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