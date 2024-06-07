В ТЦК йти не треба: Кабмін суттєво спростив військовий облік чоловіків за кордоном

Військовозобов'язані українці, які тривалий час проживають за кордоном, можуть стати на військовий облік без особистого візиту до ТЦК та СП. Кабмін дозволив чоловікам закордоном ставати на облік у консульствах. Про це повідомила пресслужба Міноборони.
"Нововведення, зокрема, стосуються можливості постановки на військовий облік через закордонні дипломатичні установи України для осіб, які перебувають не в Україні понад три місяці. Відтепер призовники, військовозобов’язані та резервісти зможуть ставати на облік без особистої присутності у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Міноборони, із переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову для українців за кордоном, виключили вимогу про подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи. За словами відомства, це спростить процедуру та уникне зайвої бюрократії.
Також були внесені зміни в порядок надання інформації про адміністративні правопорушення чоловіків. Тепер ці дані будуть автоматично надсилатися районним (міським) ТЦК та СП до поліції у формі електронного звіту.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Мобілізація в Україні - нововведення для українців за кордоном
Нагадаємо, громадяни України, які перебували за кордоном більше ніж 3 місяці, зобов'язані до 16 червня особисто стати на військовий облік в ТЦК. Постановою Кабміну №563 встановлено, що це обов'язково для чоловіків, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон.
Також Кабмін планує відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які перебувають за кордоном. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що наразі Міноборони вимагає їхнього повернення для військового обліку, але уряд розуміє, що це лише збільшить навантаження на ТЦК і не допоможе мобілізації.
Як повідомляв Главред, українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта. Нові правила набудуть чинності 30 червня.
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