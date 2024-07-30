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"Можна пробити": розкрито ймовірний сценарій удару РФ по Київській ГЕС

Олексій Тесля
30 липня 2024, 14:16
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Під загрозою затоплення буде Поділ і майже весь лівий берег, попереджає Володимир Борейко.
Київ, дамба
Еколог розповів про ризики руйнування дамби Київської ГЕС / колаж Главред, фото УНІАН

Еколог, директор Київського еколого-культурного центру, заслужений природоохоронець України Володимир Борейко прокоментував погрози російських окупантів завдати удару по дамбі Київської та Канівської ГЕС.

Під час чату в Главреді він заявив про те, що диктатор РФ Володимир Путін - це "кривавий маніяк, що вижив з розуму", тому він може вдарити і по одній, і по іншій дамбі.

"Якщо дамба (Київської ГЕС, - ред.) буде зруйнована, то Поділ і майже весь лівий берег будуть під водою, і Оболонський острів, у який вклали 173 мільйони гривень, теж. Звичайно, це буде величезна трагедія", - попередив еколог.

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Попри те, що саму дамбу ракетними ударами зруйнувати неможливо, не можна забувати, що в будь-якій дамбі є затвор, через який іде вода, каже він.

"Затвор можна пробити", - вважає співрозмовник.

Він також нагадав про те, що в 70-ті роки 20-го століття вода дійшла до лінії метро "Гідропарк".

"Тобто весь Гідропарк, весь Труханів, усі інші острови були залиті. Але тоді там було мало будівель, а зараз вони там масово. Також була залита Конча-Заспа, яка тоді ще не була забудована. Є фотографії, як Дніпром пливуть цілі будинки. Також у 70-ті роки ще не був так забудований Харківський масив, і тоді все це заливалося. Тому заспокійливі промови "експертів" спростовуються фотографіями, зробленими в 70-ті роки", - додав Борейко.

Хто такий Володимир Борейко

Володимир Борейко – український еколог, біолог, природоохоронець, письменник, зоозахисник. Директор громадської організації "Київський еколого-культурний центр", головний редактор гуманітарно-екологічного журналу, заснованого 1999 року. Заслужений природоохоронець України (з 2010 року). У 2024 році Володимир Борейко був нагороджений грамотою-подякою та цінним подарунком від Київської обласної ради за вагомий внесок у розвиток заповідної справи та охорони довкілля.

Борейко є автором 18 чинних природоохоронних законів України. Серед найвідоміших кампаній еколога та очолюваної ним організації – перепис найстаріших дерев України. Щороку Борейко проводить операцію "Першоцвіт", спрямовану на захист рідкісних і зникаючих рослин, занесених до Червоної книги України. Один з активістів всеукраїнської кампанії проти капканів. Серед інших зоозахисних кампаній, які проводить Володимир Борейко, – боротьба з дельфінаріями. Активіст захисту найбільш знищуваного виду тварин в Україні – вовків.

Крім того, Борейко є ініціатором заборони в Україні весняного полювання, полювання в біосферних заповідниках і національних парках, комерційного полювання на зубрів, вилову дельфінів, використання капканів і фосфіду цинку.

Під керівництвом Борейка у 20 областях України створено 588 об'єктів природно-заповідного фонду, а за свою інспекторську діяльність затримав понад 2 тисячі браконьєрів, пише Вікіпедія.

Раніше гендиректор "Укргіденерго" Ігор Сирота заявив про те, що російським окупантам навряд чи вдасться підірвати дамби Київської та Канівської ГЕС. Навіть за найгіршого сценарію підтопить хіба що "підвали" деяких районів столиці.

Для руйнування таких об'єктів росіянам треба було б залетіти на територію України на літаках і скинути на них кілька авіаційних бомб, пояснив Сирота.

Утім, навіть за найгіршого сценарію катастрофи не станеться. У довколишніх селах може тимчасово зникнути вода, а в самій столиці підтопить підвали в деяких районах.

Нагадаємо, у червні 2023 року російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що вибух стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив дамби Каховської ГЕС на великій території виникли проблеми з питною водою. Так, води для більшої частини Кривого Рогу залишилося на півтора місяця, і це лише за умови економного споживання.

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війна в Україні Володимир Борейко Київська ГЕС
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