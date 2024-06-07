Постійні штурми піхотою і технікою: РФ намагається створити 'больову точку' на фронті

Російські окупанти намагаються просуватися на Куп'янському напрямку.

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Росіяни намагаються створити на Куп'янському напрямку "больову точку" / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти намагаються просуватися на Куп'янському напрямку, застосовуючи раніше накопичені сили. На цьому напрямку ворог намагається створити "больову точку". Про це заявив військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Петрович, повідомляє Еспресо.

На цьому напрямку тривають постійні штурми з боку ворога.

"Наразі ворог активний у смузі відповідальності нашої бригади - це район Стельмахівки. Вже другий місяць росіяни штурмують нас. Противник певний час накопичує сили, а поки накопичуються сили, то він зменшує штурми. Тобто більше працює малими групами, піхотою, використовуючи менше бронетехніку. Як тільки росіяни накопичили ресурсів, то вони направляють всі ці ресурси на штурм. Це може 8-10 одиниць техніки, яка одночасно йде на наші позиції, використовуючи десант і танки", - сказав військовий. відео дня

Водночас зазначається, що українські військові роблять все, щоб не дати ворогу втілити плани, відбиваючи всі атаки.

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.

Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків. Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики. Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що

Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

Наступ РФ у Харківській області - останні новини

Раніше Володимир Зеленський назвав гарячі точки на Харківщині. На полі бою все вирішують сміливість і стійкість українських бійців, які відбивають атаки російських окупантів, сказав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, наступ військ РФ на півночі Харківської області провалюється, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії. Як вважають аналітики, ворог не зміг створити "буферну зону" і навряд чи здатний досягти серйозних проривів найближчими днями.

Як повідомлялося раніше, бійці ЗСУ готові знищувати установки, якими війська Росії б'ють по Харкову, вважає командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко. Для цього потрібно, щоб Сполучені Штати та інші країни-партнери зняли своє табу на удари іноземною зброєю по території РФ.

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