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РФ намагається захопити дуже важливу дорогу: названо найгарячіший напрямок

Ангеліна Підвисоцька
8 червня 2024, 17:44оновлено 8 червня, 18:23
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Російські окупанти хочуть прорвати лінію оборони українських військових, уперед іде три бригади.
ВСУ
РФ намагається захопити дуже важливу трасу / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти намагаються прорватися до дороги Покровськ - Костянтинівка. Саме Покровський напрямок є найбільш "гарячим" на всій лінії фронту. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Росіяни намагаються прорвати лінію оборони українських військових.

"Ворог активізував свої зусилля, зокрема й на Покровському напрямку. Найінтенсивніші та найжорсткіші бої впродовж останніх двох тижнів тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається там прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка-Бердичі своїми найбільш підготовленими підрозділами", - сказав Волошин.

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Лише за минулий тиждень українські військові відбили 220 атак ворога на Покровському напрямку. Окупанти намагалися штурмувати населені пункти Калинове, Євгенівка, Сокіл, Невельське, Нетайлове, Яснобродівка, Уманське та Новоселівка. Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола.

На цьому напрямку намагаються прориватися три російські бригади. Цей натиск утримують наші бійці з 47 окремої механізованої бригади "Магура".

"Росіяни володіють величезними резервами живої сили, оперативно поповнюють свої втрати", - зазначив він.

Що відомо про ОСГВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСГВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ - об'єднання Збройних сил України.

Створено під час відбиття російської збройної агресії 2022 року. Діє у Східній операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСГВ "Північ", на півдні - з ОСГВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти за кілька місяців досягли лише обмежених успіхів на фронті в Україні, незважаючи на брак зброї та боєприпасів в українських військових. Перевага росіян руйнується, а їхнє вікно для прориву звужується, пише Bloomberg.

Також за останні дні українським захисникам вдалося вибити російських окупантів із центральних кварталів Вовчанська Харківської області. Російські пропагандисти повідомляють, що частина окупантів у місті оточена і відрізана.

Окрім цього, на Покровському напрямку 47-ма окрема механізована бригада стримує щонайменше три бойові бригади російської армії, повідомляє пресслужба Сухопутних військ. Росіяни не збавляють темп штурмових дій, зосереджуючи зусилля на цьому напрямку.

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