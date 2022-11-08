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Окупанти перебувають у жахливому становищі на вугледарському напрямку - ISW

8 листопада 2022, 10:41

Схожа ситуація із втратами в армії РФ була при спробах форсувати річку Сіверський Донець.

Мобилизация в РФ, российские военные
Армія РФ стикнулась із серйозними проблемами / Колаж фото Telegram, Радіо Свобода

Російські окупанти перебувають у жахливому становищі у Павлівці на вугледарському напрямку. Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

На це вказує те, що російські воєнкори продовжують критикувати Міністерство оборони Росії. Саме ж відомство сухо прокоментувало ситуацію на вугледарському напрямку. Російських блогерів така відповідь обурила. Пропагандисти вимагають відповідей.

Аналітики згадують, що схожа ситуація була з велими втратами окупантів під час спроб форсувати річку Сіверський Донець.

В ISW акцентували увагу на тому, що деякі пропагандисти мають значний плив на російське Міноборони в інформаційному просторі.

Бунт морпіхів РФ під Вугледаром

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо про те, що саме Міністерство оборони РФ допустило великі втрати серед морпіхів 155-ї бригади Тихоокеанського флоту РФ. Однак у відомстві намагаються переконати, що втрати "не перевищують 1% бойового складу і 7% пораненими".

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