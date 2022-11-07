"Навіщо говорити з трупом": Арестович розклав по поличках тему з переговорами

Арестович пояснив, чи будуть переговори з РФ / Колаж фото УНІАН, Reuters

Заяви про переговори Москви і Вашингтона є російською інформаційною операцією. РФ намагається залякати українців словами про те, що Захід нібито відмовиться підтримувати країну, якщо влада відмовиться від переговорів. Про це написав радник Офісу президента Олексій Арестович.

Арестович переконаний, що Кремль просуває таку "кампанію", щоб отримати кілька місяців перепочинку. За цей час РФ могла б зібрати необхідну кількість мобілізованих, накопичити багато іранських ракет і дронів, зібрати потрібну військову техніку і "заморозити" Україну.

"Примусити нас до переговорів з Путіним неможливо. Це чітко дав зрозуміти Президент і дане рішення перегляду не підлягає. Путін - міжнародний військовий злочинець. З такими не домовляються і переговори не ведемо. До того ж він, швидше за все, не доживе до кінця війни (як мінімум, як політична фігура). Навіщо говорити з трупом?"- написав Арестович.

Він зазначив, що Україна буде готова почати переговори тільки в тому випадку, якщо в РФ зміниться керівництво, а також якщо російські військові покинуть українську землю.

У такому випадку на переговорах Україна буде згодна розглянути лише питання видачі військових злочинців, виплати репарацій, повернення всіх військовополонених, а також обговорюватимуть подальші правила існування.

"Це не ми не готові до переговорів. Це РФ не хоче переговорів. Кремль хоче виконання його умов - залишити за ним всі "завойовані" території. Це не переговорна позиція. Це ультиматум", - додав Арестович.

Арестович також розвіяв міф про те, що Захід нібито "відмовить" Україні в допомозі. Військова допомога, яка надходить в Україну, постійно збільшується. Також на Заході продовжують зростати бюджети на військове виробництво.

"Захід ніколи не відмовить нам у підтримці. З причин, що лежать в самому заході і в його міжнародних завданнях. Захід просто не може дозволити собі ні програти, ні навіть компромісів, тому, що це буде означати кінець заходу в колишньому вигляді", - пояснив радник офісу президента.

Найболючішим для Путіна Арестович вважає те, що Європа активно готується до військових викликів.

Радник Офісу президента також анонсував, що щоденна кількість "двохсотих" окупантів буде збільшуватися.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресорці Росії доведеться змиритися з тим фактом, що задля мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути усі захоплені території.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала ймовірність мирних переговорів з Росією. Україна не збирається йти на поступки і віддавати свої території, підкреслила вона і заявила, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з РФ. Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути суто декларативною і необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.

Інші новини: