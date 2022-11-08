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Прихистив та зробив пропозицію: прессекретар президента Чехії одружився з біженкою з України

8 листопада 2022, 10:57

В українки є син дошкільного віку від колишнього чоловіка.

Иржи Очавчек
Прессекретар президента Чехії одружився з українкою / parlamentnelisty.sk

Прессекретар президента Чехії Їржі Овчачек одружився з українкою, яка втекла з України через війну. Він надав їй житло у рамках допомоги для біженців. Про це повідомляє чеське видання Blesk.

Відомо, що 43-річний Овчачек познайомився з українкою навесні, а минулого тижня вони вже зіграли весілля. Нині закохані проводять медовий місяць у Чехії.

Як повідомляє видання, у жінки є син дошкільного віку від колишнього чоловіка.

Відомо, що Очавчек є прессекретарем президента Чехії Мілоша Земана з 2013 року.

Нагадаємо, раніше заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко говорив, що в 2022 році Україна надасть для тимчасового проживання вимушених переселенців понад 53 тисячі квартир.

"Протягом цього року ми плануємо надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч наших переселенців. Квартири будуть надаватися з ремонтом і мінімальним оснащенням технікою і меблями", - говорив чиновник.

До того президент Володимир Зеленський також закликав роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене і додаткове робоче місце - це допомога захисту держави у війні. На кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці - 6,5 тисячі гривень.

Інші новини:

війна в Україні беженцы Чехія
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