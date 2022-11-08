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Сидіти без світла будуть довше: в 7 областях і в Києві Укренерго застосує аварійні відключення

8 листопада 2022, 11:32

В Україні зростає споживання електроенергії через похолодання.

світло, економія електроенергії
У 7 областях України будуть планові відключення та аварійні / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія

В Україні 8 листопада обіцяють не тільки планові відключення світла за графіком, але ще й аварійні. Таким чином, час, коли люди будуть сидіти без електроенергії, в деяких регіонах може значно збільшитися. Про це повідомляє Укренерго.

Аварійні відключення почали діяти з 9:30 у Києві та семи областях. Такі відключення будуть відбуватися в:

  • Києві,
  • Київській області,
  • Чернігівській області,
  • Житомирській області,
  • Сумській області,
  • Харківській області,
  • Полтавській області.

В Укренерго стверджують, що такі відключення пов'язані з похолоданням, в результаті якого зросло споживання електроенергії.

"Додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що призводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що трапилися через обстріли ворога", - йдеться в повідомленні.

Відключення абонентів в Україні

Раніше в ресурсопостачальної організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні віднедавна чітко поділяються на два типи - Аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

При цьому резидент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.

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