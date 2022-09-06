У Бердянську підірвали автомобіль місцевого гауляйтера, почалася стрілянина

Автомобіль "коменданта" вигорів до тла, а його госпіталізували в лікарню.
У тимчасово окупованому Бердянську був підірваний автомобіль "коменданта" міста, потім сталася перестрілка.
Як повідомляє "влада регіону", як мінімум 1 людина в лікарні. Тим часом Telegram-канали пишуть, що поранений під час вибуху машини в центрі Бердянська комендант міста Артем Бардін госпіталізований у важкому стані в лікарню.
Також в мережі опублікували кадри з місця інциденту, на яких видно, що автомобіль "коменданта" вигорів до тла.
Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому російськими агресорами місті Маріуполь (Донецька область) невідомі партизани здійснили спробу замаху на життя гауляйтера і посіпака окупантів Костянтина Іващенка.
Також повідомлялося, що стали відомі подробиці замахи українських партизанів на гауляйтера Енергодара Запорізької області Андрія Шевчика. Після підриву він не виїхав з міста, проте окупанти зняли з нього охорону.
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