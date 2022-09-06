Потужний вибух у Бердянську: в лікарні помер місцевий гауляйтер - ЗМІ

У Бердянську загинув "комендант" - росЗМІ / t.me/brdVP

У результаті сьогоднішнього потужного вибуху в окупованому Бердянську загинув "комендант" міста Артем Бардін, чий автомобіль сьогодні підірвали неподалік від будівлі адміністрації в центрі, пише пропутінське видання ТАСС

Так званий "комендант" отримав серйозні поранення і втратив багато крові в результаті вибуху автомобіля. Його госпіталізували у важкому стані.

Голова громадського об'єднання "Ми разом з Росією" Володимир Рогов повідомив, що Бардін помер у лікарні.

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Депутат Бердянської міської ради Вікторія Галіцина також підтвердила в коментарі Суспільному, що чоловік помер у медзакладі від крововтрати.

Нагадаємо, Главред писав, що в тимчасово окупованому Бердянську був підірваний автомобіль "коменданта" міста, потім сталася перестрілка.

Як повідомляла "влада регіону", як мінімум одна людина наразі перебуває лікарні. Тим часом Telegram-канали пишуть, що поранений під час вибуху машини в центрі Бердянська "комендант" міста Артем Бардін госпіталізований у важкому стані до лікарні.

Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованому російськими агресорами місті Маріуполь (Донецька область) невідомі партизани здійснили спробу замаху на життя гауляйтера і посіпаки окупантів Костянтина Іващенка.

Також повідомлялося, що стали відомі подробиці замахи українських партизанів на гауляйтера Енергодара Запорізької області Андрія Шевчика. Після підриву він не виїхав з міста, проте окупанти зняли з нього охорону.

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