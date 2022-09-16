Гуркіт і гігантський стовп диму: у Херсоні приліт по адмінбудівлі окупантів

Результат вибухів у Херсоні / скріншот

В центрі Херсона, захопленого російськими окупантами, у п'ятницю вдень, 16 вересня, прогриміли потужні вибухи.

При цьому російські ЗМІ повідомляють про ракетний удар по "адміністрації" міста.

У свою чергу, за даними Суспільного, в центрі Херсона, за будівлею облдержадміністрації, в районі Апеляційного суду видно стовп диму.

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Російські пропагандистські медіа стверджують, що поруч впало щонайменше п'ять ракет, один зі снарядів влучив у будівлю окупаційної "адміністрації".

Як уточнюється, в момент удару по адміністрації Херсонської області, там приходила нарада "глав" адміністрацій і округів.

Повідомляється, що поранена "начальник департаменту праці", загинув її водій.

Наступ ЗСУ в Херсонській області

Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Раніше деокупували населений пункт Високопілля.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше сказала, що ЗСУ пошкодили всі мости, якими війська РФ користувалися для постачання своїх військ. Ворог більше не може використовувати естакади.

Радник офісу президента Олексій Арестович також повідомляв, що на Херсонщині армія України звільнила і Ольгине. Воно знаходиться на північ від раніше деокупованого Високопілля. Угруповання російських військ на правому березі Дніпра опинилося в оперативному оточенні.

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