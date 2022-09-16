У Луганську потужна 'бавовна': в результаті вибуху знищений 'генпрокурор' 'ЛНР'

Сергій Горенко

В Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".

В Мережі опублікували відео будівлі "генпрокуратури ЛНР", що постраждала в результаті вибуху.

Зазначимо, що судячи з характеру пошкоджень, вибух у будівлі прогримів зсередини.

Пізніше росЗМІ повідомили про те, що в результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко.

Відзначається, що вибух прогримів прямо в його кабінеті.

Що відомо про зрадника Горенка

Йому було 40 років, він уродженець Свердловська (нині - Довжанськ) Луганської області.

Згідно з відкритими даними він займав "пост" з 2017 року.

До 2014-го працював у системі МВС України. Після початку війни в 2014-му став "виконуючим обов'язки першого заступника генпрокурора ЛНР", а потім став "генпрокурором".

Сергій Горенко

Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона, захопленого російськими окупантами, в п'ятницю вдень, 16 вересня, прогриміли потужні вибухи.

У момент удару по адміністрації Херсонської області, там приходила нарада "глав" адміністрацій і округів.

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