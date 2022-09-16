У Луганську потужна 'бавовна': в результаті вибуху знищений 'генпрокурор' 'ЛНР'

Судячи з характеру пошкоджень, вибух прогримів зсередини будівлі "генпрокуратури" "ЛНР".
В Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".
В Мережі опублікували відео будівлі "генпрокуратури ЛНР", що постраждала в результаті вибуху.
Зазначимо, що судячи з характеру пошкоджень, вибух у будівлі прогримів зсередини.
Пізніше росЗМІ повідомили про те, що в результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко.
Відзначається, що вибух прогримів прямо в його кабінеті.
Що відомо про зрадника Горенка
Йому було 40 років, він уродженець Свердловська (нині - Довжанськ) Луганської області.
Згідно з відкритими даними він займав "пост" з 2017 року.
До 2014-го працював у системі МВС України. Після початку війни в 2014-му став "виконуючим обов'язки першого заступника генпрокурора ЛНР", а потім став "генпрокурором".
Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона, захопленого російськими окупантами, в п'ятницю вдень, 16 вересня, прогриміли потужні вибухи.
У момент удару по адміністрації Херсонської області, там приходила нарада "глав" адміністрацій і округів.
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