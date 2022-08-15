Стовп диму над портом: у захопленому РФ Бердянську прогримів потужний вибух

У Бердянську прогримів вибух у порту / pixabay.com

У захопленому РФ Бердянську Запорізької області у понеділок, 15 серпня, прогримів вибух.

Вибух стався в порту, йдеться в повідомленні Telegram-каналу Запоріжжя.Інфо.

Видання також публікує фото з порту після вибуху. На ньому видно дим, який піднімається після вибуху, що прогримів.

Також підкреслюється, що жителі Бердянська чули вибухи в місті.

/ t.me/info_zp

Раніше повідомлялося про те, що на захоплених окупантами РФ територіях України продовжують вибухати ворожі склади з боєприпасами.

У Макіївці Донецької області прогриміли потужні вибухи.

У мережі опублікували знімки і відео пожежі і вибухів в Макіївці. Уточнюється, що детонація відбувається на одному зі складів окупантів РФ.

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