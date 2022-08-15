Стовп диму над портом: у захопленому РФ Бердянську прогримів потужний вибух

Жителі окупованого РФ Бердянська чули вибухи в місті
У захопленому РФ Бердянську Запорізької області у понеділок, 15 серпня, прогримів вибух.
Вибух стався в порту, йдеться в повідомленні Telegram-каналу Запоріжжя.Інфо.
Видання також публікує фото з порту після вибуху. На ньому видно дим, який піднімається після вибуху, що прогримів.
Також підкреслюється, що жителі Бердянська чули вибухи в місті.
Раніше повідомлялося про те, що на захоплених окупантами РФ територіях України продовжують вибухати ворожі склади з боєприпасами.
У Макіївці Донецької області прогриміли потужні вибухи.
У мережі опублікували знімки і відео пожежі і вибухів в Макіївці. Уточнюється, що детонація відбувається на одному зі складів окупантів РФ.
Читайте ще:
- Удар ЗСУ на Запоріжжі: командний пункт і склад БК окупантів злетіли в повітря
- В окупантів паніка: на Херсонщині завдали нових ударів по складах і позиціях РФ
- Потужний удар ЗСУ: на Херсонщині знищили десятки окупантів, випалили 6 складів РФ
Автор: Олексій Тесля