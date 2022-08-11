Біля Бердянська пролунали потужні вибухи: там дислокуються окупанти

Біля Бердянська пролунали потужні вибухи/ Telegram

Поблизу тимчасово окупованого Бердянська у Запорізькій області пролунали потужні вибухи.

Гучні звуки та вибухову хвилю почули місцеві мешканці, які живуть у віддалених районах міста зі сторони Маріуполя. Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь".

При цьому зазначається, що вибухи могли відбутися поблизу села Новопетрівка, де дислокуються російські загарбники.

"Ймовірно, вибухи могли статися на Азовському узбережжі села Новопетрівка, де розташовано декілька захоплених окупаційними військами – для розміщення особового складу – колишніх баз відпочинку", – йдеться у повідомленні.

Біля Бердянська пролунали потужні вибухи/ Telegram

Нагадаємо, окупанти у четвер, 11 серпня, уже 4 рази обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Під час четвертого обстрілу вони влучили неподалік від першого енергоблока. В "Енергоатомі" заявляють, що ситуація загострюється.

Військовий експерт Олег Жданов наголосив, що якщо росіяни підірвуть Запорізьку атомну електростанцію, це може мати ефект "брудної бомби". Після вибуху може відбутися величезний викид радіоактивних речовин. Це загрожує наслідками, як після чорнобильської катастрофи.

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