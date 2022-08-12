Вибух в Енергодарі: стало відомо про долю пораненого гауляйтера Шевчика

Окупанти після інциденту з підривом призначили нових гауляйтерів, а Андрій Шевчик виявився непотрібним для них.
Стали відомі подробиці замаху українських партизан на гауляйтера Енергодара Запорізької області Андрія Шевчика.
Після підриву він не виїхав з міста, однак окупанти зняли з нього охорону, розповів РБК-Україна міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
За повідомленнями місцевих жителів, поранений колаборнат зараз знаходиться в Енергодарі, уточнив він.
Він додав, що окупанти після інциденту з підривом призначили нових гауляйтерів, а Шевчик виявився непотрібним для них.
"Тобто він зараз як відпрацьований матеріал. Тому невідомо, що він зараз буде робити, тому що в Україні його теж ніхто не чекає, зрадників не люблять ні в одній державі", - пояснив мер міста.
Нагадаємо, в Енергодарі Запорізької області українські партизани хоробро виступають проти окупаційної влади і захоплення міста ворогом.
Вони підірвали під'їзд, в якому живе зрадник і колишній депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчик, який незаконно оголосив себе "народним мером" міста.
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