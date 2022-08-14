В окупованому Бердянську прогремів потужний вибух: над портом піднявся стовп диму

В окупованому Бердянську пролунали вибухи / Соцмережі

У Бердянську Запорізької області, який окупували російські військові, прогримів потужний вибух. Про це заявив нардеп Юрій Мисягін.

Зазначається, що вибух стався на території місцевого порту. У небі над містом піднявся густий чорний дим.

"Знову механік цигарку кинув", - жартівливо написав Мисягін.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук додав, що це все "дух Змієбаївки".

"Кажуть, дух о. Змієбаївка дістався тимчасово окупованого Бердянська. Інформація уточнюється", - написав Братчук.

Поки невідомо, що саме стало причиною вибуху та що спалахнуло.

В окупованому Бердянську пролунали вибухи / Соцмережі

Як повідомляв Главред, високоточними ракетами HIMARS було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, вчора Збройні Сили України на півдні знищили Російський склад боєприпасів, танк Т-62 і десятки росіян. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Інші новини: