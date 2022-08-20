У Маріуполі невідомі скоїли замах на гауляйтера Іващенка: стався потужний вибух

У Маріуполі невідомі скоїли замах на гауляйтера Іващенка: / скріншот з відео

У тимчасово окупованому російськими агресорами місті Маріуполь (Донецька область) невідомі партизани здійснили спробу замаху на життя гауляйтера і посіпака окупантів Костянтина Іващенка. Про це повідомив російський телепропагандист Андрій Руденко

"Вибуховий пристрій був закладений на в'їзді в Маріупольський зоопарк, і спрацював у момент під'їзду чиновника. Костянтин Іващенко не постраждав. На місці підриву працюють сапери. Імовірно спрацювало СВУ було не одне", - написав він.

До слова, до того кілька замахів було скоєно на колаборантів-чиновників у тимчасово окупованій Херсонській області. В результаті одного з них загинув заступник голови "адміністрації" міста Нова Каховка Віталій Гура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські військові 4 рази потужно вдарили по скупченню російських окупантів у Баштанському та Бериславському районах. Ворогові довелося повернутися на вихідні позиції з величезними втратами.

Також ми повідомляли, що 11 серпня, російські окупанти завдали вісім ударів вертольотами і чотири удари штурмовою авіацією в напрямку позицій Збройних сил на півдні. Український армія зуміла уникнути втрат і завдала ударів у відповідь по ворогу.

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