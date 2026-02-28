Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи біля чотирьох населених пунктів на Донеччині.

https://glavred.net/front/situaciya-obostryaetsya-voyska-rf-prodvinulis-po-dvum-klyuchevym-napravleniyam-10744955.html Посилання скопійоване

РФ просунулися біля чотирьох населених пунктів на Донеччині / Колаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

Головне:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Ворог просунувся на Покровському напрямку

Армія РФ просунулася на Слов'янському напрямку

Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські окупаційні війська РФ просунулися на на двох напрямках фронту в Донецькій області.

Про ситуацію на фронті аналітичний портал DeepState повідомив у неділю, 28 лютого.

відео дня

Зазначається, що на Покровському напрямку росіяни мають територіальні успіхи у селі Гришине та біля Новоолександрівки.

Крім того, армія РФ просунулась у Різниківці та в районі Платонівки на Слов'янському напрямку.

"Ворог просунувся поблизу Платонівки, Новоолександрівки, у Різниківці та Гришиному", - йдеться у повідомленні.

Які подальші плани росіян на фронті - оцінка експерта

Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю Главреду розповів, що цілі Росії під час наступу у 2026 році в першу чергу стосуватимуться Донецької області. Це мета номер один для росіян зараз.

За його словами, зараз російські війська мають намір захопити Костянтинівку повністю, а далі - Краматорськ і Слов'янськ.

Ступак також додав, що наявність людського ресурсу дозволяє Кремлю розглядати як цілі й інші напрямки. Перш за все, мова йде про Запоріжжя і Запорізьку область.

"Запоріжжя - дуже небезпечний напрямок. В останні три тижні наші військові роблять там неймовірну роботу, вибиваючи російські війська з цього напрямку, але наблизитися до Запоріжжя на відстань 13 км російським окупантам вдалося. Так що "сіра зона" знаходиться в 13 км від південних околиць Запоріжжя. Ми бачимо, скільки всього прилетіло по місту, коли росіяни були на такій відстані. Якщо вони підійдуть ближче і закріпляться, то Запоріжжя вони просто перетворять на місто-привид, як Херсон. Росіяни зараз роблять все, щоб в Херсоні не можна було жити", - наголосив Ступак.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла сказав, що ЗСУ кілька днів тому пішли у наступ на Півдні. Ці атакувальні дії мають кілька цілей. Одна із них – звільнення Дніпропетровської області.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров заявляв, що після втрати армією країни-агресорки Росії можливості користуватися супутниковим зв'язком Starlink кількість стримів в окупантів зменшилася в 11 разів.

Раніше начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коcсе говорив, що армія країни-агресорки РФ намагається оточити українські сили у вщент зруйнованому Вовчанську Харківської області.

Що відомо про Слов'янськ / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред