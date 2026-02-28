Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках

Головне:
- Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
- Ворог просунувся на Покровському напрямку
- Армія РФ просунулася на Слов'янському напрямку
Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські окупаційні війська РФ просунулися на на двох напрямках фронту в Донецькій області.
Про ситуацію на фронті аналітичний портал DeepState повідомив у неділю, 28 лютого.
Зазначається, що на Покровському напрямку росіяни мають територіальні успіхи у селі Гришине та біля Новоолександрівки.
Крім того, армія РФ просунулась у Різниківці та в районі Платонівки на Слов'янському напрямку.
"Ворог просунувся поблизу Платонівки, Новоолександрівки, у Різниківці та Гришиному", - йдеться у повідомленні.
Які подальші плани росіян на фронті - оцінка експерта
Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю Главреду розповів, що цілі Росії під час наступу у 2026 році в першу чергу стосуватимуться Донецької області. Це мета номер один для росіян зараз.
За його словами, зараз російські війська мають намір захопити Костянтинівку повністю, а далі - Краматорськ і Слов'янськ.
Ступак також додав, що наявність людського ресурсу дозволяє Кремлю розглядати як цілі й інші напрямки. Перш за все, мова йде про Запоріжжя і Запорізьку область.
"Запоріжжя - дуже небезпечний напрямок. В останні три тижні наші військові роблять там неймовірну роботу, вибиваючи російські війська з цього напрямку, але наблизитися до Запоріжжя на відстань 13 км російським окупантам вдалося. Так що "сіра зона" знаходиться в 13 км від південних околиць Запоріжжя. Ми бачимо, скільки всього прилетіло по місту, коли росіяни були на такій відстані. Якщо вони підійдуть ближче і закріпляться, то Запоріжжя вони просто перетворять на місто-привид, як Херсон. Росіяни зараз роблять все, щоб в Херсоні не можна було жити", - наголосив Ступак.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла сказав, що ЗСУ кілька днів тому пішли у наступ на Півдні. Ці атакувальні дії мають кілька цілей. Одна із них – звільнення Дніпропетровської області.
Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров заявляв, що після втрати армією країни-агресорки Росії можливості користуватися супутниковим зв'язком Starlink кількість стримів в окупантів зменшилася в 11 разів.
Раніше начальник пресслужби бригади "Форпост" Роман Коcсе говорив, що армія країни-агресорки РФ намагається оточити українські сили у вщент зруйнованому Вовчанську Харківської області.
Читайте також:
- Окупанти наближаються: експерт попередив про загрозу для багатотисячного міста
- "Мета номер один": експерт назвав місто, яке РФ хоче стерти з лиця землі
- У росіян шалені втрати: Сили оборони вдарили по важливих пунктах
Про джерело: DeepState
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред