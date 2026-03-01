Довгоочікуване тепло повертається на Полтавщину: синоптики назвали дати

Мешканців Полтави та області попередили, чи будуть несприятливі погодні явища у найближчі дні.

Погода на Полтавщині 1-2 березня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Чи будуть опади на Полтавщині у найближчі дні

Яку максимальну температуру повітря прогнозують синоптики

Погода в Полтаві та області у перший день весни буде теплою та сухою. Як повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології, до кінця дня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря по області до кінця доби коливатиметься в межах 1 - 6 градусів тепла. У Полтаві сьогодні прогнозують від 4 до 6 градусів тепла.

Погода в Полтаві 1 березня / фото: скріншот з meteoprog

Погода 2 березня

У понеділок в Полтавській області також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер посилиться до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів тепла.

Погода в Полтаві 2 березня / фото: скріншот з meteoprog

Коли Україну накриє потепління - прогноз синоптика

Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, вже у перший день березня по всій Україні буде суха погода без опадів. На території північних та центральних областей вночі та зранку місцями буде ожеледиця. У західних, південних та східних областях очікується туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 1-8 м/с.

Найтепліше у цей день буде у західних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 6-12 градусів тепла. У центральних областях буде дещо прохолодніше - 5-10 градусів тепла. На півночі та сході буде найхолодніше. Вдень температура повітря підвищиться там до +6 градусів, а вночі опуститься до -9 градусів.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

