Світла не буде годинами: графік вимкнення електроенергії на 1 березня в Сумах

Ангеліна Підвисоцька
1 березня 2026, 03:35
Сумиобленерго буде протягом всієї доби вимикати світло в обсязі кількох черг.
Графік вимкнення світла в Сумах 1 березня / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що дізнаєтесь:

  • Чи будуть вимикати світло в Сумах 1 березня
  • Якими будуть графіки вимкнення світла в Сумах 1 березня

У Сумах 1 березня будуть вимикати світло за графіками. Про це повідомляє Сумиобленерго.

Причиною вимкнень світла є ворожі удари, які спричинили значний дефіцит в енергосистемі.

"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте всі прилади одночасно. Під час відключень від'єднайте техніку від електромережі, щоб уникнути коливань напруги, коли електропостачання буде відновлене", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Графіки відключення світла в Сумах

Укренерго вводить графіки вимкнення світла для Сум в обсязі кількох черг.

Графіки для кожної черги та підчерги:

  • черга 1.1:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 20:00;
  • черга 1.2:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 18:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 2.1:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 16:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 2.2:
  • з 00:00 до 4:00;
  • з 8:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 14:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 3.1:
  • з 00:00 до 2:00;
  • з 10:00 до 12:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 3.2:
  • з 8:00 до 10:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 00:00;
  • черга 4.1:
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 4.2:
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • з 22:00 до 00:00;
  • черга 5.1:
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 22:00;
  • черга 5.2:
  • з 6:00 до 10:00;
  • з 12:00 до 16:00;
  • з 18:00 до 22:00;
  • черга 6.1:
  • з 4:00 до 8:00;
  • з 10:00 до 14:00;
  • з 16:00 до 20:00;
  • черга 6.2:
  • з 2:00 до 6:00;
  • з 8:00 до 12:00;
  • з 14:00 до 18:00;
  • з 20:00 до 22:00.
Вимкнення світла в Сумах 1 березня / фото: Сумиобленерго

Ситуація з електропостачанням: що важливо знати

Енергосистема України, як і раніше, відчуває серйозне навантаження. Фахівці без перерв працюють над відновленням об'єктів, пошкоджених в результаті обстрілів. У Міністерстві енергетики України повідомили, що після недавньої масштабної атаки РФ і засідання штабу з усунення її наслідків у Києві та області енергомережа зберігає працездатність, проте функціонує на граничному рівні.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Про джерело: Сумиобленерго

"Сумиобленерго" - енергетична компанія, яка здійснює розподіл електроенергії на території Сумської області. До складу компанії входять шість філій.

Акціонерне товариство здійснює розподіл електроенергії для понад пів мільйона споживачів електроенергії та великих підприємств. Про це йдеться на сайті компанії.

