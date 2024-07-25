Потужна кібератака ГУР: хакери "поклали" десятки цілей у РФ – ЗМІ

На третю добу з початку операції до переліку цілей додалися нові банки і платіжні сервіси.

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Хакери ГУР атакували інфраструктуру РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay

По російській цифровій інфраструктурі, яка використовувалася для підтримки військової агресії РФ проти України, було завдано удару кіберфахівцями Головного управління розвідки Міноборони.

На третю добу з початку операції до переліку цілей додалися нові банки і платіжні сервіси, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.

Уточнюється, що в банках РФ визнали, що намагаються впоратися з "масштабною DDOS-атакою, спланованою з-за кордону" і подолати її наслідки.

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Що відомо про кібератаку ГУР

Підкреслюється, що онлайн-сервіси фінансових установ у РФ уже третю добу або не працюють зовсім, або працюють нестабільно і з помилками. Тому клієнти по всій Росії не можуть зайти в особисті кабінети, здійснити оплату послуг, оплатити користування громадським транспортом і здійснити будь-які інші фінансові операції.

Які банківські установи потрапили під кіберудар:

Альфа банк;

СебрБанк;

Райффайзен банк;

ВТБ Банк;

РСХБ Банк;

Росбанк;

Газпромбанк;

Т-банк;

іБанк;

Прмсвязьбанк;

Пошта Банк.

Нові цілі кібератаки ГУР:

російський інтернет-сервіс для розміщення оголошень "Авіто";

російська соцмережа VK;

месенжер Discord;

Система швидких платежів СБП;

Національна система платіжних карт НСПК;

ресурс кіно-відео перегляду Lampa.

Які інтернет-провайдери РФ були атаковані українськими кіберфахівцями:

Білайн;

Мегафон;

МТС;

Теле2;

Ростелеком.

За даними джерел у ГУР МОУ, операція проти фінансових установ держави-агресора триває.

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Хакерські атаки - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ. Українські кіберфахівці здійснили масштабну DoS атаку на всю банківську систему Росії.

Нагадаємо, раніше в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Лег" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні і тривали кілька днів. Роботу Київстару було відновлено 20 грудня.

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що хакерська атака на компанію Київстар вигідна країні-агресору Росії.

Хто такий хакер Особа, яка намагається отримати несанкціонований доступ до комп'ютерних систем або мобільних пристроїв, з метою отримання секретної інформації або виявлення вразливості системи. Хакерська група - це колектив фахівців у сфері IT, об'єднаних спільним мотивом діяльності. Як правило, напрямками діяльності хакерських груп є дестабілізація роботи серверів, інтернет-ресурсів, злом порталів або несанкціоноване вилучення (крадіжка) даних, пише Вікіпедія.

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