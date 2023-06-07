Молили про допомогу: з Олешків евакуювали жінку з дітьми, яким дроном передали воду

Евакуація проходила в небезпечних умовах, бо окупанти могли обстріляти тих, хто намагався врятувати постраждалих.

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З Олешків евакуювали жінку з дітьми, яким військові дроном передали воду / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російські окупанти знищили Каховську ГЕС, що призвело до затоплення великої кількості населених пунктів. У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області люди вимушені сидіти на дахах власних будинків, щоб хоч якось врятуватись. Українські військові помітили в одному з таких будинків жінку з дітьми.

Хлопчик з вікна благав про порятунок себе та своєї родини. Це чутливе відео з'явилось у Мережі.

Дивіться відео про те, як діти благали про допомогу:

Діти в Олешках благали про допомогу / фото: скріншот

Діти та їхня мама просиділи без їжі та питної води близько доби. Згодом дрон повернувся до цього будинку. Бійці 406-ої окремої артилерійської бригади передали дітям та жінці пляшку води за допомогою безпілотника.

Дивіться відео про те, як жінці з дітьми дроном передали питну воду:

Військові передали жінці з дітьми воду за допомогою дрона / фото: скріншот

7 червня вдалося врятувати родину, яка була заблокована на горищі власного будинку. Obozrevatel повідомляє, що за попередніми даними, евакуювати жінку з дітьми допомагав український спецназ.

Дивіться відео про те, як евакуювали жінку з дітьми:

З даху евакуювали жінку з дітьми, яким військові передавали воду / фото: скріншот

Слід зазначити, що ця евакуація відбувалась у небезпечних умовах, адже дістатися лівого берега важко через сильну течію. До того ж окупанти могли почати обстрілювати тих, хто рятує людей.

На іншому відео видно, що евакуювати вдалося не лише дітей та жінку, а й тварин, які були з родиною у домі. Виявилось, що хлопчика звати Максим, а дівчинку - Маша.

Дивіться відео про те, як евакуювали жінку з дітьми:

З даху евакуювали жінку з дітьми, яким військові передавали воду / фото: скріншот

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Глава компанії заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище зникне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися протягом 4-5 діб.

Вранці 7 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 06:00 затопило вже майже дві тисячі будинків. Водночас міністерство аграрної політики та продовольства України попереджає, що в Херсонській області можливе затоплення близько 10 тисяч га сільгоспземель. Повне знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

В Укргідроенерго вранці 7 червня повідомили, що друга половина Каховської ГЕС йде під воду. Зараз ГЕС стоїть на плиті. Якщо вона не знищена цілком, то вдасться уникнути повного витоку води.

Дивіться відео про наслідки підриву Каховської ГЕС:

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