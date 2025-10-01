"Моє серце розбите": жінка стала вдовою одразу після весілля через удар по Дніпру

Внаслідок атаки загинув Ярослав, який одружився лише півтора тижні тому.

У Дніпрі загинув Ярослав через півтора тижні після одруження / Колаж: Главред, фото: ДСНС, instagram/bogdanavityaz

Що відомо:

РФ атакувала Дніпро "Шахедами" 30 вересня

Внаслідок атаки загинув молодий чоловік Ярослав

Ярослав лише за півтора тижні до загибелі одружився зі своєю коханою

Російські окупанти атакували Дніпро, внаслідок чого загинув чоловік місцевої флористки Богдани. Вони побралися всього півтора тижні тому, але вона вже стала вдовою. Про трагедію жінка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Ярослав та Богдана лише у п'ятницю відсвяткували весілля, жінка навіть не встигла ще замінити документи. Вони так кохали одне одного. Богдана зізнається, що її чоловік був найкращою людиною, яку вона знала.

"Ми були одружені 1,5 тижні. Весілля святкували в п’ятницю. Я не встигла замінити документи, як стала вдовою. Моє серце розбите. Я чесно, не знаю як впораюсь з цією втратою, бо ми були всім один для одного. Ти був найкращою людиною, яку я знала. Не передати словами як сильно я тебе кохаю", - написала Богдана.

Вона додала, що Ярослав був цивільним. Ворожий дрон прилетів прямо в офіс, де він розвив свій бізнес.

"Я не знаю жодної людини, яка так відчайдушно вірила у світле майбутнє України, допомагаючи всім, хто цього потребував", - згадує Богдана.

Дивіться відео про загиблого Ярослава:

У коментарях до відео, яке жінка оприлюднила на своїй сторінці, один з чоловіків розповів, що він намагався врятувати Ярослава.

"Я намагався його врятувати, але на жаль … Ми його передали швидкій, коли він ще дихав, була надія. Співчуваю Вам", - написав він.

Сергій, брат загиблого, також розбитий цією втратою. Ярослав був для нього однією з найближчих людей. Ярослав був молодшим братом, але він надихав Сергія і був прикладом у багатьох моментах.

"Брате, ти був для мене найсвітлішим, найдобрішим, найщирішим, найкращим братом і людиною у цілому світі! ... Дуже люблю тебе, брате! Але 30.09.2025 країна, якій завжди заважають найсвітліші і добрі люди, забрала твоє життя підступним ударом "Шахеді" по цивільній будівлі. Це повне неосяжне спустошення, бракує слів. Це все поки що не вкладається в голові, що тебе немає поруч, але ти завжди в моєму серці!" - написав Сергій.

У Дніпрі загинув Ярослав через півтора тижні після одруження / фото: Instagram

На місці трагедії він розповів про те, що Ярослав намагався допомагати всім, хто цього потребував. Він навіть постійно збирав корм для тварин та возив його у притулок. У той момент, коли вдарив ворожий "Шахед", Ярослав був у цивільній будівлі, в офісі, він сидів прямо біля вікна.

"Мені мама зателефонувала, сказала, що не може йому додзвонитися. Я почав йому телефонувати, додзвонився лише в Telegram, хтось взяв трубку, сказали, що везуть у швидкій", - пригадує Сергій.

Удар по Дніпру 30 вересня

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що росіяни атакували місто ударними безпілотниками. Один з "Шахедів" вдарив по офісному приміщенню. Внаслідок цього здійнялась пожежа, загорівся також автомобіль.

"У місті вогнем охопило офісне приміщення та авто. Пошкоджені багатоквартирний будинок, гуртожиток, заклад культури. Знищено 2 машини, ще 17 понівечені", - зазначив він.

Внаслідок атаки постраждала 31 людина. Серед постраждали є неповнолітні. Медики надали медичну допомогу хлопцям 17 та 10 років та 10-річній дівчинці. Медики намагалися врятувати важко пораненого чоловіка, але він помер.

Обстріл України - головні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по Дніпру. За його словами, кожним таким ударом росіяни знову і знову доводять, що на РФ потрібно чинити сильний тиск.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що РФ готується до нового маскованого обстрілу України. Він може бути вже через 7-10 діб.

Як писав Главред, раніше російська окупаційна армія завдала удару по житловому будинку в Сумській області. Унаслідок атаки в селі Чернеччина Краснопільської громади загинуло подружжя з двома маленькими дітьми.

