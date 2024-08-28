ТЦК можуть зникнути: депутат розповів про реформування мобілізації

На думку представника Верховної Ради, ТЦК мають або реформуватись, або зникнути.

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У Раді спрогнозували зміни мобілізації / колаж: Главред, фото: Верховна Рада, ua.depositphotos.com

Як розповів народний депутат Юрій Камельчук, розуміючи всю специфіку військової сфери, Україна має працювати з форматом "воюй або працюй". Відповідну заяву він зробив в ефірі Вечір.LIVE.

"Рано чи пізно ми маємо думати не про термін "мобілізація", а про рекрутинг. Професійний рекрутинг, який передбачає нормальне соціальне та фінансвое забезпечення, достойну підготовку. Щоб після неї кожен військовий казав, що розуміє, як працювати в команді, послуговуватися зброєю", - пояснив Камельчук в ефірі.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія. відео дня

Важливим моментом нардеп також виділяє професійне навчання командирів. Як пояснює Камельчук, це мають бути не інструктори з НАТО, а саме українські командири, які мають бойовий досвід.

"І третє - це чесне, прозоре ВЛК. Є проблема, що більшість людей, яких ТЦК відправили на ВЛК, повертаються дуже швидко до лікарень. Тому що в них хронічні хвороби. І це витрата часу, ресурсів. Учора говорив з командиром, який говорив, що один з 50 підходить для активної військової роботи. Це точно не показник, за яким треба гнатися ТЦК. Вони мають або реформуватися, стати рекрутинговими центрами під конкретні бригади та завдання. Або такий як є ТЦК, на мій погляд, зараз має зникнути", - додав Камельчук.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як відомо, вже в вересні цього року повістки вручатимуть не так, як раніше. 16 серпня Кабмін затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Як розповідає Bloomberg, Зеленський звернувся до країн ЄС з таємним проханням. В ньому йшлося по те, щоб допомогти повернути українських чоловіків призовного віку додому.

У квітні 2024 року МЗС України навіть призупинило оформлення документів громадянам, які не оновили ВОД за кордоном.

Вже низка країн Європи різко відповіла на прохання Києва повернути до України "ухилянтів".

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