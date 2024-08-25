'Потрібна мобілізація з 18 років': офіцер зробив неочікувану пропозицію

Так українська армія за коротші терміни поповниться кращим особовим складом і зможе бути ефективнішою на окремій ділянці, каже Євгеній Громадський.

https://glavred.net/ukraine/nuzhna-mobilizaciya-s-18-let-oficer-sdelal-neozhidannoe-predlozhenie-10591418.html Посилання скопійоване

Можлива мобілізація з 18 років / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній "Гром" Громадський вважає, що потрібно мобілізовувати чоловіків від 18 років, бо ці воїни є "найефективнішими" у бою. Таку думку він висловив в інтерв'ю LB.ua.

"Цей ресурс є найефективнішим. Верхній поріг – до 45. Зрозуміло, що старші люди менше слідкують за своїм фізичним здоров’ям, не ходять до спортзалу. Аж раптом на нього одягають бронежилет, амуніцію і кажуть, що потрібно пройти 10 кілометрів. Він зробить це гірше за молодого, нехай навіть непідготовленого фізично хлопця. Якщо молодий зазнає травми, то швидше відновиться – це закони біології. Ще один аспект стосується навчання – молодого легше навчити. Крім того, це займе менше часу, адже він запам’ятовуватиме швидше", - пояснив офіцер.

За його словами, так українська армія за коротші терміни поповниться кращим особовим складом і "зможе бути ефективнішою на окремій ділянці, а швидкість й ефективність – це наше все на війні".

відео дня

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловився стосовно мобілізації громадян до 25 років.

Також відомо, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Крім того, Міністерство оборони України разом із МОЗ працюють над впровадженням електронних направлень на ВЛК через застосунок Резерв+.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред