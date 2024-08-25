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"Потрібна мобілізація з 18 років": офіцер зробив неочікувану пропозицію

Марія Николишин
25 серпня 2024, 14:12
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Так українська армія за коротші терміни поповниться кращим особовим складом і зможе бути ефективнішою на окремій ділянці, каже Євгеній Громадський.
'Потрібна мобілізація з 18 років': офіцер зробив неочікувану пропозицію
Можлива мобілізація з 18 років / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній "Гром" Громадський вважає, що потрібно мобілізовувати чоловіків від 18 років, бо ці воїни є "найефективнішими" у бою. Таку думку він висловив в інтерв'ю LB.ua.

"Цей ресурс є найефективнішим. Верхній поріг – до 45. Зрозуміло, що старші люди менше слідкують за своїм фізичним здоров’ям, не ходять до спортзалу. Аж раптом на нього одягають бронежилет, амуніцію і кажуть, що потрібно пройти 10 кілометрів. Він зробить це гірше за молодого, нехай навіть непідготовленого фізично хлопця. Якщо молодий зазнає травми, то швидше відновиться – це закони біології. Ще один аспект стосується навчання – молодого легше навчити. Крім того, це займе менше часу, адже він запам’ятовуватиме швидше", - пояснив офіцер.

За його словами, так українська армія за коротші терміни поповниться кращим особовим складом і "зможе бути ефективнішою на окремій ділянці, а швидкість й ефективність – це наше все на війні".

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'Потрібна мобілізація з 18 років': офіцер зробив неочікувану пропозицію
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловився стосовно мобілізації громадян до 25 років.

Також відомо, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Крім того, Міністерство оборони України разом із МОЗ працюють над впровадженням електронних направлень на ВЛК через застосунок Резерв+.

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