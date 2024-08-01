В Україні можуть спростити мобілізацію без участі ТЦК: Генштаб розкрив ідею

Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин, зауважується у повідомленні Генерального штабу.
Ідеться про внесення змін до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".
Суть пропозицій полягає у наданні можливості командирам військових частин здійснювати призов військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити військову службу без участі у цих заходах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Впровадження відповідних змін дозволить:
- спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;
- командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї Батьківщини.
- військовозобов’язані можуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками;
- нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).
Мобілізація в Україні - останні новини
Як писав Главред, в Україні станом на середину липня свої облікові дані оновили уже 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників та резервістів, що значно перевищує потреби війська на тепер.
Крім того, що після оновлення даних тепер є база, з якою можна працювати представникам ТЦК, також відбувся сплеск проактивності людей, які вагалися, але розуміли, що найімовірніше все одно доведеться служити, розповіли у Міноборони.
Західні ЗМІ пишуть, що у травні і червні 2024 року рівень мобілізації в Україні зріс більш ніж удвічі в порівнянні з попередніми двома місяцями. Середній вік мобілізованих залишається на рівні близько 40 років.
При цьому, згідно з травневим соцопитуванням, лише 34% респондентів "скоріше або повністю" підтримують закон про мобілізацію. 20% українців швидше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися (і ще 14% не відповіли на запитання).
Нагадаємо, військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України.
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