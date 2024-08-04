УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Мобілізація чоловіків до 25 років: у Раді сказали, чи можлива заборона призову

Марія Николишин
4 серпня 2024, 09:42
133
Пропозиції не призивати людей взагалі до 25 років теж були. Мовиться про офіцерів, які зараз навчаються, офіцерів-курсантів, або тих, хто служив.
Мобілізація чоловіків до 25 років: у Раді сказали, чи можлива заборона призову
Мобілізація чоловіків до 25 років / колаж: Главред, фото: Верховна Рада, ua.depositphotos.com

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловився стосовно мобілізації громадян до 25 років.

Мовиться про українців до 25 років, які до ухвалення закону про мобілізацію, були обмежено придатні у воєнний час, а також непридатні у мирний час. Однак це питання не стосується призовників.

Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV розповів, що декілька днів тому було засідання комітету з питань національної безпеки, щоб розібратися в ситуації з мобілізацією українців до 25 років.

відео дня

Він зазначив, що людей 19 років серед мобілізованих немає, тому що ця історія закінчилась, адже якраз з 2022 року довідки не давали, що людина обмежена придатна в воєнний час і непридатна в мирний час.

"Є ця категорія людей, які отримали, наприклад, у 20 років військовий квиток, що він обмежено придатний під час воєнного стану, а непридатний під час мирного, і в армію на строкову службу він не піде… Але коли він отримує військовий квиток, він стає військовозобов'язаним. І у нас ці категорії не мінялись. У нас були військовозобов'язані й призовники. І після того, як був прийнятий закон, нічого ж не змінилося: вони були військовозобов'язані, вони продовжували йти в Збройні сили", – пояснив Костенко.

Водночас секретар комітету Ради з питань нацбезпеки і оборони зауважив, що колізії ніякої стосовно цього питання не виникло. За його словами, зараз в комітеті напрацьований законопроєкт, де буде історія заборони призову ось цих військовозобов'язаних, і норма про те, що якщо такі люди потрапили на фронт в цей період, в них буде право на звільнення.

"Це не колізія, так було і до. Люди мали статус військовозобов'язаних, вони прийшли і взяли військовий квиток. А якщо ти військовозобов'язаний, ти призовний під час дії воєнного стану. Це не була колізія, це була норма ще до закону про мобілізацію", – підкреслив Костенко.

Мобілізація чоловіків до 25 років: у Раді сказали, чи можлива заборона призову
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Він також розповів, що пропозиції не призивати людей взагалі до 25 років теж були. Мовиться про офіцерів, які зараз навчаються в вищих навчальних закладах, офіцерів-курсантів, або тих, хто служив. На розгляд буде винесено законопроєкт, який має на меті уточнити критерії прийнятності для осіб, які стикаються з проблемами призову на військову службу.

У разі його схвалення Верховною Радою, новий закон дозволить звільняти від призову осіб, які мають на це право, а ті, хто, скажімо, має зараз статус військовозобов'язаного, який раніше був обмежено придатним, вони просто не будуть призиватися.

В той же час, Костенко зазначив, що Міністерство оборони виступає проти законопроєкту, який дозволить не мобілізувати військовозобов'язаних українців до 25 років, які раніше були обмежено придатними. У Генштабі ЗСУ також не підтримують цю ініціативу.

"Звичайно, Генштаб як інституція, ми зараз не про моральні і етичні речі говоримо, він за те, щоб у них було більше військовослужбовців, воїнів, які б захищали країну. Так само і Міністерство оборони", – пояснив нардеп.

Він також зауважив, що комітет відповідну ініціативу напрацює, а рішення остаточно буде приймати все одно Верховна Рада голосуванням.

Хто такий Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявляла, що Міністерство оборони України не вбачає необхідності вносити зміни до законодавства щодо мобілізації осіб віком до 25 років. За її словами, в нас зараз коректно прописано в законодавстві, що особи до 25 років - це призовники, а не військовозобов'язані.

Варто підкреслити, що у травні і червні 2024 року рівень мобілізації в Україні зріс більш ніж удвічі в порівнянні з попередніми двома місяцями.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація мобілізація в армію новини України
Реклама

Головне за день

Вдарить знову +35 градусів: де в Україні буде спекотна погода

Вдарить знову +35 градусів: де в Україні буде спекотна погода

10:35 Синоптик
РФ вдарила по залізниці у Полтавській області: які наслідки

РФ вдарила по залізниці у Полтавській області: які наслідки

10:28 Україна
Путін хоче зупинити підтримку України з боку Заходу: в ISW пояснили задум диктатора

Путін хоче зупинити підтримку України з боку Заходу: в ISW пояснили задум диктатора

09:04 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Розчленували і виклали з тіла герб РФ: Лубінець відреагував на страту полоненого українця 3576

Розчленували і виклали з тіла герб РФ: Лубінець відреагував на страту полоненого українця

Ціни різко злетять : у серпні відчутно здорожчає популярна категорія продуктів 3225

Ціни різко "злетять": у серпні відчутно здорожчає популярна категорія продуктів

Потужна негативна енергетика: що не можна приносити на цвинтар 2150

Потужна негативна енергетика: що не можна приносити на цвинтар

Український співак назвав Кіркорова педофілом і вбив подробицями 2126

Український співак назвав Кіркорова педофілом і "вбив" подробицями

Останні новини

10:45

Фінансовий гороскоп на тиждень з 5 по 11 серпня: у кого будуть непереливки з грошима

10:35

Вдарить знову +35 градусів: де в Україні буде спекотна погода

10:28

РФ вдарила по залізниці у Полтавській області: які наслідки

09:42

Мобілізація чоловіків до 25 років: у Раді сказали, чи можлива заборона призову

09:04

Путін хоче зупинити підтримку України з боку Заходу: в ISW пояснили задум диктатора

Путін показав свою договороздатність: Ольга Курносова - про обмін ув'язненимиПутін показав свою договороздатність: Ольга Курносова - про обмін ув'язненими
09:00

Що далі від фронту, то більше закликів воювати до переможного кінцяПогляд

08:47

Росіяни просунулись на Донецькому напрямку: де тривають бої - DeepState

07:38

РФ вночі атакувала Україну ракетами і дронами, 4 ракети не вдалося збити: деталі

06:20

"Хороші росіяни" зрозуміли, що на горбу ЗСУ вони не увійдуть в КремльПогляд

Реклама
05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 сек знайти мішок із грошима

05:00

Гороскоп на завтра 5 серпня: Водоліям - неймовірне щастя, Рибам - кардинальні зміни

04:07

"Спектр можливостей дуже великий": на що здатні F-16 в Україні

03:30

Урожай буде приголомшливим: як вирощувати печериці на балконіВідео

02:42

Обмін між РФ та Заходом: Курносова розкрила, які наслідки загрожують Україні

02:00

Бої можуть тривати навіть роками: Дикий зробив невтішний прогноз щодо Донбасу

00:28

Це дуже гарна прикмета: з ким потрібно обов'язково зустрітися 4 серпня

03 серпня, субота
23:58

Росія атакувала Україну ракетами та дронами: в Харкові і Миргороді - вибухи

23:26

Росіяни атакували з дрона 12-річну дитину на Херсонщині: в ОВА шокували подробицями

22:57

Треба знайти заховане слово за 6 секунд: непроста загадка для кмітливців

22:53

"Зеленський – не мисливець": Борейко розповів про екологічну політику президента

Реклама
22:38

Два з п'яти аеродромів - пусті: Плетенчук розповів, як у Криму "зникає" авіація РФ

22:13

Український співак назвав Кіркорова педофілом і "вбив" подробицями

21:57

Україна виграла перше "золото" на Олімпіаді-2024Фото

21:36

РФ захопила 90% Залізного та просунулась у Часовому Яру: в Bild розкрили деталі

21:34

Дебати в США під питанням: Гарріс відмовилася від пропозиції Трампа

21:01

Обмін в’язнями: чи скоро переговори?Погляд

21:00

Україна евакуювала 30 жінок та дітей з Лівану: що відомо про операціюФото

20:40

У Росії з'явились нові плани на Вовчанськ та Куп'янськ: Жданов розкрив сценарій

20:20

Потужна негативна енергетика: що не можна приносити на цвинтар

19:40

Розчленували і виклали з тіла герб РФ: Лубінець відреагував на страту полоненого українця

19:39

Штормовий вітер, дощі та грози: всю Україну накриє потужний циклон

19:36

Церковне свято 4 серпня: що заборонено робити у день семи сплячих отроків

19:06

"Світиться як новорічна ялинка": з'явилися знімки наслідків удару по аеродрому "Морозовськ"Відео

18:49

Путін міг погодитися на обмін з Заходом задля переговорів з Україною - Курносова

18:10

РФ готує новий наступ, ситуація ускладнюється: в ЗСУ розкрили деталі боїв на Харківщині

17:14

ЗСУ потопили підводний човен окупантів "Ростов-на-Дону" у порту Севастополя

17:00

Росія зазнала рекордних втрат: британська розвідка вразила ситуацією на фронті

16:59

У Сумах прогриміла серія потужних вибухів: над містом видніється дим

16:25

Ціни різко "злетять": у серпні відчутно здорожчає популярна категорія продуктів

16:25

Легендарний гурт Aerosmith ухвалив "несамовите рішення" через хворобу Стіва Тайлера

Реклама
16:09

"Достатньо політичної волі": США можуть дати Україні дозвіл бити по території РФ

15:29

Одна з країн НАТО планує спільно з Україною виготовляти ракети "Нептун"

15:16

Антициклон охопив Україну: де 4 серпня будуть вирувати сильні дощі та грози

14:58

Солістка А-студіо стала мамою втретє і показала фото малятка

14:54

Просто та швидко: як зварити буряк за 10 хвилин – геніальний спосібВідео

14:43

Удар по бомбардувальниках РФ за 1800 км від кордону: у ГУР розповіли, що це дало

14:35

Мангове дерево на підвіконні: як виростити екзотичну рослину з кісточки

13:58

Таємні переговори за спиною: Україна побоюється обміну в'язнями між РФ і Заходом - WP

13:51

Росіяни хочуть розширити зону контролю у Вовчанську: військові розкрили деталі

13:42

Дрони СБУ зачистили аеродром Морозівськ від КАБів, авіації та ППО: деталі від ЗМІ

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти