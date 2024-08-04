Мобілізація чоловіків до 25 років: у Раді сказали, чи можлива заборона призову

Пропозиції не призивати людей взагалі до 25 років теж були. Мовиться про офіцерів, які зараз навчаються, офіцерів-курсантів, або тих, хто служив.

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Мобілізація чоловіків до 25 років / колаж: Главред, фото: Верховна Рада, ua.depositphotos.com

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловився стосовно мобілізації громадян до 25 років.

Мовиться про українців до 25 років, які до ухвалення закону про мобілізацію, були обмежено придатні у воєнний час, а також непридатні у мирний час. Однак це питання не стосується призовників.

Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV розповів, що декілька днів тому було засідання комітету з питань національної безпеки, щоб розібратися в ситуації з мобілізацією українців до 25 років.

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Він зазначив, що людей 19 років серед мобілізованих немає, тому що ця історія закінчилась, адже якраз з 2022 року довідки не давали, що людина обмежена придатна в воєнний час і непридатна в мирний час.

"Є ця категорія людей, які отримали, наприклад, у 20 років військовий квиток, що він обмежено придатний під час воєнного стану, а непридатний під час мирного, і в армію на строкову службу він не піде… Але коли він отримує військовий квиток, він стає військовозобов'язаним. І у нас ці категорії не мінялись. У нас були військовозобов'язані й призовники. І після того, як був прийнятий закон, нічого ж не змінилося: вони були військовозобов'язані, вони продовжували йти в Збройні сили", – пояснив Костенко.

Водночас секретар комітету Ради з питань нацбезпеки і оборони зауважив, що колізії ніякої стосовно цього питання не виникло. За його словами, зараз в комітеті напрацьований законопроєкт, де буде історія заборони призову ось цих військовозобов'язаних, і норма про те, що якщо такі люди потрапили на фронт в цей період, в них буде право на звільнення.

"Це не колізія, так було і до. Люди мали статус військовозобов'язаних, вони прийшли і взяли військовий квиток. А якщо ти військовозобов'язаний, ти призовний під час дії воєнного стану. Це не була колізія, це була норма ще до закону про мобілізацію", – підкреслив Костенко.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Він також розповів, що пропозиції не призивати людей взагалі до 25 років теж були. Мовиться про офіцерів, які зараз навчаються в вищих навчальних закладах, офіцерів-курсантів, або тих, хто служив. На розгляд буде винесено законопроєкт, який має на меті уточнити критерії прийнятності для осіб, які стикаються з проблемами призову на військову службу.

У разі його схвалення Верховною Радою, новий закон дозволить звільняти від призову осіб, які мають на це право, а ті, хто, скажімо, має зараз статус військовозобов'язаного, який раніше був обмежено придатним, вони просто не будуть призиватися.

В той же час, Костенко зазначив, що Міністерство оборони виступає проти законопроєкту, який дозволить не мобілізувати військовозобов'язаних українців до 25 років, які раніше були обмежено придатними. У Генштабі ЗСУ також не підтримують цю ініціативу.

"Звичайно, Генштаб як інституція, ми зараз не про моральні і етичні речі говоримо, він за те, щоб у них було більше військовослужбовців, воїнів, які б захищали країну. Так само і Міністерство оборони", – пояснив нардеп.

Він також зауважив, що комітет відповідну ініціативу напрацює, а рішення остаточно буде приймати все одно Верховна Рада голосуванням.

Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявляла, що Міністерство оборони України не вбачає необхідності вносити зміни до законодавства щодо мобілізації осіб віком до 25 років. За її словами, в нас зараз коректно прописано в законодавстві, що особи до 25 років - це призовники, а не військовозобов'язані.

Варто підкреслити, що у травні і червні 2024 року рівень мобілізації в Україні зріс більш ніж удвічі в порівнянні з попередніми двома місяцями.

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