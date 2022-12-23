Мобілізація в Україні: чому на фронт відправляють чоловіків, які не проходили строкову службу - адвокат

Під мобілізацію в Україні потрапляють чоловіки віком від 18 до 60 років.

Відправити на війну можуть і тих, хто не проходив строкову службу / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Українська влада ввела загальну мобілізацію відразу після того, як путінська армія здійснила повномасштабне вторгнення. На фронт можуть призвати чоловіків у віці від 18 до 60 років. Але мобілізувати можуть навіть тих чоловіків, які раніше не проходили строкову службу. Про це розповіла адвокат Марина Бекало.

Вона пояснила, що відповідно до статті 15 Закону України Про військовий обов'язок на строкову службу можуть призвати чоловіків від 18 до 27 років. Зараз призов здійснюється тільки з метою участі в бойових діях в рамках війни, яку розв'язала РФ.

"На сьогодні діє правовий режим воєнного часу та оголошена мобілізація згідно з Указами Президента від 24.02.2022 року, який триває кожні 90 днів. Тобто, мобілізація оголошена серед резервістів і військовозобов'язаних чоловіків призовного віку Указом Президента № 69/2022", ― написала Бекало.

Тих, хто не проходив строкову службу (військову кафедру) можуть закликати і визнати придатними до служби після проходження військово-лікарської комісії. Після цього їх відправлять для проходження первинної бойової підготовки і розподілять по військових частинах, дадуть військову спеціальність і звання рядового складу.

Контракт на військову службу під час мобілізації можуть укласти з тими, хто має військові звання, з резервістами і військовозобов'язаними, які вже мали бойовий досвід і підготовку.

"А вже за рахунок мобілізованих осіб, які не мають досвіду, доукомплектовується ЗСУ, вони спочатку проходять бойову підготовку в навчальних центрах", – додала Бекало.

Мобілізація в Україні

Заступник міністра оборони Ганна Маляр в листопаді говорила, що в Україні поки не планують проводити додаткову мобілізацію - Збройні сили укомплектовані на достатньому рівні.

14 грудня Маляр сказала, що проведення наступної хвилі мобілізації в Україні залежить від обстановки на фронті.

За її словами, прогнози давати складно. Нова хвиля може статися через три причини - потреби ЗСУ в нових військових через втрати, відновлення бійців після поранень та проведення ротації.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що на фронтах і в територіальній обороні України вистачає людей. Але якщо в Міністерстві оборони ухвалять рішення, що ситуація змінилася, може бути проведена додаткова мобілізація – мобілізують людей певних спеціальностей.

20 грудня начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач заявив, мобілізація продовжена до 19 лютого 2023 року, але нові її хвилі поки не плануються.

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