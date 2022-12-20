РФ стратегічно програла війну: Резніков про невдачі Кремля

Росія намагається "виторгувати" собі хоч якісь теми для переговорів, каже міністр.

Росія вже програла війну / колаж фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Росія намагається "виторгувати" хоч якийсь "успіх", але вже нічого не виходить, так як Кремль стратегічно програв війну проти України. Окупанти намагаються залякати українців, але навіть це їм не виходить зробити. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він переконаний, що ця війна закінчиться капітуляцією РФ.

"Не буде ніяких капітуляцій, крім капітуляції Кремля. Тому сьогодні російська влада намагається за допомогою терору і шантажу, можливо, "виторгувати" собі якісь теми для переговорів. У них нічого не виходить, і ми про це публічно відправляємо сигнали в усі столиці світу", - сказав Резніков.

Міністр додав, що метою України є звільнення всіх захоплених територій і міжнародні партнери в цьому допомагають.

"Міжнародні партнери повірили в нас і хочуть бути співавторами нашої перемоги. Вони знають, що має бути дуже важкий шлях, але вони готові його з нами пройти. Росія стратегічно програла цю війну", - додав Резніков.

Раніше секретар РНБО України заявив, що окупаційним військам Росії потрібен масштабний наступ на Україну для посилення своїх позицій. Вони не відмовлялися від захоплення Києва і прагнення знищити українську націю. Але Україна не дасть загарбникам такої можливості і готується до будь-яких сценаріїв. Москва може піти, в тому числі, і на оголошення загальної мобілізації.

Нагадаємо, у Зеленського попередили про підготовку окупантами РФ масованих піхотних атак. Окупанти РФ планують проводити масовані піхотні атаки, схожі на ті, які Радянський Союз практикував під час Другої світової війни, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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