Міністр оборони РФ визнав, що ситуація на фронті нестабільна, але РФ готується до наступу.

Шойгу погрожує Україні новим наступом / УНІАН

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заговорив про новий наступ на Україну. Він переконує, що саме для цього нібито збирають мобілізованих. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Шойгу також визнав те, що ситуація на фронті для Росії нестабільна.

"Часткова мобілізація проведена для стабілізації обстановки, захисту нових територій і проведення подальших наступальних дій", - сказав Шойгу.

Загроза нового масованого наступу військ РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський оцінив загрозу потужнішого наступу РФ у 2023 році. Він наголосив, що росіяни одержимі помстою і ніколи не відмовлялися від своїх загарбницьких планів щодо України. Тому не можна відкидати того варіанту, що країна-агресорка Росія і справді може здійснити новий наступ у 2023 році.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що Росія готується до нового наступу на Україну, який може відбутися в найближчі місяці.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж зазначає, що російські загарбники уже не мають шансів покращити своє становище на фронті. Але російський диктатор Володимир Путін все одно планує провести ще одну масштабну наступальну операцію.

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