Привід для вторгнення: найманці з РФ хочуть обстріляти Білорусь від імені ЗСУ - ЦНС

Російські найманці під час провокації можуть використовувати українську військову форму.

Російські найманці хочуть обстріляти територію Білорусі / Колаж УНІАН, Reuters

Російські найманці готуються до провокацій, метою яких є звинувачення України. Вони можуть обстріляти територію Білорусі, щоб звинуватити ВСУ. Про це заявив Центр національного опору.

Повідомляється, що на кордон з Україною прибули найманці з ПВК "Ліга", які входять до складу ПВК "Вагнера". Вони розділилися на дві групи по 80-90 осіб і розташувалися поблизу села Крупєйки Гомельської області. Також була помічена легкоброньована техніка і вантажні тентовані автомобілі, а також інженерні підрозділи.

Під час провокацій окупанти можуть використовувати українську військову форму, яка була вкрадена російськими військовими в Херсонській області.

"Одним із сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито ЗСУ. Адже йдеться саме про тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на території білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де розміщувалися найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах в Херсонській області", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що Білорусь ввела тимчасове обмеження на в'їзд і вхід в межах прикордонної смуги Лоєвського району.

Можна припустити, що можливий обстріл Білорусі хочуть здійснити, щоб підштовхнути Лукашенка до вторгнення в Україну.

Ймовірність вступу Білорусі у війну

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Білорусі.

Він упевнений, що російський диктатор їде на зустріч з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував публікації про те, що РФ має намір втягнути Білорусь у війну з Україною.

Він назвав "дурними і безпідставними вигадками" публікації про те, що Путін їде до Мінська примушувати Білорусь до участі у війні проти України.

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