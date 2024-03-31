Мобілізація в Україні: нардеп-воїн пояснив, кого хочуть залишити без відстрочки

Нардеп і воїн ВсУ Роман Лозинський розповів, для кого у Верховній Раді збираються скасувати відстрочку від мобілізації в новому законі.

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Мобілізація в Україні: хто залишиться без відстрочки / колаж Главред, фото УНІАН

Народний депутат від партії "Голос" і воїн ЗСУ Роман Лозинський назвав категорії українців, які втратять право на відтермінування від мобілізації згідно з новим законопроєктом в ефірі Radio NV.

"Дуже багато категорій втратили відстрочки. Зокрема, це частина державних службовців різних рангів, різних структур. Представники сфери правоохоронних органів, таких як ДБР. Ці рішення зараз ухвалені. Це потенційно кілька сотень тисяч людей, з розрахунків, які звучали на засіданнях Комітету. Яким буде фінальне рішення Комітету, я зараз не готовий сказати. Зараз ці блоки будуть підсумовувати і можливі ще певні зміни", - сказав він.

Лозинський також повідомив, що, найімовірніше, мінімальний поріг для мобілізації становитиме 25 років. Він додав, що прив'язати бронювання від мобілізації до рівня зарплати та сплачених податків не було підтримано профільним комітетом Ради.

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"Була така пропозиція, на мою думку, абсолютно абсурдна, яка сіє ще більше нерівності в нашій країні. Тому що не села і сільські території мають воювати, а всі українці, і ті, хто в містах мають вищі зарплати. Це не вплине суттєво на економіку, ми вже в цьому переконані, були відповідні розрахунки. Тому таке рішення комітет не підтримав - певної межі, з якої в тебе настає бронь від мобілізації за рахунок твоєї заробітної плати. Це рішення було відхилено і я вважаю, це правильно", - підсумував він.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні: останні новини за темою

Нагадаємо, що в Раді озвучили деталі законопроєкту про мобілізацію. Як розповіли в комітеті Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки, йдеться про обмеження кількості опікунів для людей з інвалідністю. Народні обранці зараз шукають прийнятну формулу.

У Кабміні розкрили плани Києва щодо мобілізації 500 тисяч українців. Україні для продовження боротьби з агресором Росією потрібні артилерійські снаряди, а також ракети великої та малої дальності, сказав Денис Шмигаль.

Боєць ЗСУ емоційно висловився про мобілізацію та необхідність молодих бійців. Військовий зауважив, що саме залучення молодих людей зумовили успіх "Азова" у 2014 році. На думку Жоріна, треба якомога більше залучати до війни молодь.

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