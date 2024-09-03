Десятки загиблих, сотні поранених: РФ вдарила по навчальному закладу і лікарні в Полтаві

Було влучання по території навчаного закладу і сусідньої лікарні, частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку. Люди під завалами.

https://glavred.net/ukraine/mnogo-pogibshih-bolee-180-ranenyh-v-rezultate-udara-rf-raketami-po-poltave-vse-detali-10593866.html Посилання скопійоване

Багато загиблих, понад 180 поранених внаслідок удару РФ ракетами по Полтаві/ колаж: Главред, фото: pixabay, міноборони РФ

Російські окупанти у вівторок, 3 вересня, завдали удару балістичними ракетами по Полтаві. Внаслідок удару є багато загиблих і понад 180 поранених.

Було влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні, частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку. Люди опинилися під завалами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку. Люди опинилися під завалами", – повідомив глава Української держави. відео дня

Багатьох людей вдалося врятувати. Станом на цей час понад відомо про 180 поранених.

"На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя", – зазначив Зеленський.

Зеленський про удар по Полтаві/ скрін

Дивіться відео із заявою Зеленського після удару РФ по Полтаві:

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

У ніч на 2 вересня РФ вдарила по Києву "Іскандерами", Х-101 і дроном – сили ППО знищили десятки ракет. Унаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах. Як стало відомо, РФ запустила по Україні 35 ракет різних типів і 23 дрони у ніч на 2 вересня. Захисники українського неба знищили 9 балістичних, 13 крилатих ракет і 20 дронів.

У ніч на 3 вересня РФ вдарила ракетою по Запоріжжю – 8-річний хлопчик загинув, ще одна дитина в реанімації. Унаслідок російської атаки загинула також 38-річна жінка. 12-річна дівчинка і 43-річний чоловік дістали поранення.

Також у ніч на 3 вересня Росія завдала масованого удару ракетами і "Шахедами", збити вдалося не все. Загарбники запустили по Україні чотири ракети і 35 дронів "Шахед".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред