РФ вдарила ракетою по Запоріжжю: 8-річний хлопчик загинув, ще одна дитина в реанімації

Унаслідок російської атаки загинула також 38-річна жінка. 12-річна дівчинка і 43-річний чоловік дістали поранення.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-raketoy-po-zaporozhyu-8-letniy-malchik-pogib-eshche-odin-rebenok-v-reanimacii-10593779.html Посилання скопійоване

Внаслідок обстрілу Запоріжжя двоє людей загинули, ще двоє - поранені / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Пізно ввечері 2 вересня російська окупаційна армія обстріляла місто Запоріжжя. У результаті двоє людей загинули, ще двоє - поранені. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Обстріл міста країна-агресор РФ влаштувала близько 23:00.

"8-річний хлопчик і 38-річна жінка загинули, 12-річна дівчинка і 43-річний чоловік дістали поранення внаслідок російської атаки по Запоріжжю", - написав Федоров.

відео дня

Постраждала дитина зараз перебуває в реанімації.

Унаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові будинки, розташовані поруч.

Загалом протягом доби окупанти 313 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ вдарили ракетою по Запоріжжю. Ворог завдав 11 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці та Преображенці.

198 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку і Полтавку.

Три обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе і Новоданилівку.

100 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки та Полтавки.

Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Атаки РФ на українські міста - останні новини

Як повідомляв Главред, унаслідок нічної атаки російських "Шахедів" на Запоріжжі 27 серпня загинули двоє людей, ще четверо - дістали поранення.

Рано вранці в понеділок, 2 вересня, у Києві прогриміла серія потужних вибухів - РФ завдала ракетного удару по місту. Столична влада повідомила про роботу ППО.

Унаслідок російського ракетного удару по Сумах увечері 1 вересня поранення дістали тринадцять осіб, зокрема четверо дітей. Руйнувань зазнав навчальний заклад і щонайменше 5 багатоповерхівок.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред