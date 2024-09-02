РФ запустила по Україні 35 ракет різних типів і 23 дрони: скільки вдалося збити

У ніч на 2 вересня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київській, Сумській та Харківській областях, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети. Також армія РФ атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, радіотехнічні війська виявили 58 повітряних цілей - 35 ракет різних типів і 23 ударних БпЛА:
- 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей - РФ;
- 14 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ;
- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгороської області РФ;
- 1 ракету невстановленого типу з Бєлгороської області;
- 23 ударних БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська - РФ.
У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил, а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України було збито:
- 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 20 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 і три ударні БпЛА не досягли своїх цілей та були локаційно втрачені. Інформація уточнюється.
Бойова робота проводилася в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.
Ракетний удар по Україні 1- 2 вересня 2024 року
Рано вранці в понеділок, 2 вересня, у Києві прогриміла серія потужних вибухів - РФ завдала ракетного удару по місту. Столична влада повідомила про роботу ППО.
Унаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах. Зафіксовано загоряння автомобілів і пошкодження нежитлових приміщень. За даними КМВА, силами і засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет і близько десятка балістичних. Крім того, був збитий ударний безпілотник.
Унаслідок російського ракетного удару по Сумах увечері 1 вересня поранення дістали тринадцять осіб, зокрема четверо дітей. Руйнувань зазнав навчальний заклад і щонайменше 5 багатоповерхівок.
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