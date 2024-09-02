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РФ запустила по Україні 35 ракет різних типів і 23 дрони: скільки вдалося збити

Анна Ярославська
2 вересня 2024, 09:42
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Захисники українського неба знищили 9 балістичних, 13 крилатих ракет і 20 дронів.
Наслідки удару по Києву
Окупанти вдарили по Києву ракетами вранці 2 вересня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У ніч на 2 вересня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київській, Сумській та Харківській областях, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети. Також армія РФ атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, радіотехнічні війська виявили 58 повітряних цілей - 35 ракет різних типів і 23 ударних БпЛА:

  • 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей - РФ;
  • 14 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ;
  • 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгороської області РФ;
  • 1 ракету невстановленого типу з Бєлгороської області;
  • 23 ударних БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська - РФ.

У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил, а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України було збито:

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  • 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 20 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Звіт Повітряних сил
Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 і три ударні БпЛА не досягли своїх цілей та були локаційно втрачені. Інформація уточнюється.

Бойова робота проводилася в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

РФ запустила по Україні 35 ракет різних типів і 23 дрони: скільки вдалося збити
Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Ракетний удар по Україні 1- 2 вересня 2024 року

Рано вранці в понеділок, 2 вересня, у Києві прогриміла серія потужних вибухів - РФ завдала ракетного удару по місту. Столична влада повідомила про роботу ППО.

Унаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах. Зафіксовано загоряння автомобілів і пошкодження нежитлових приміщень. За даними КМВА, силами і засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет і близько десятка балістичних. Крім того, був збитий ударний безпілотник.

Унаслідок російського ракетного удару по Сумах увечері 1 вересня поранення дістали тринадцять осіб, зокрема четверо дітей. Руйнувань зазнав навчальний заклад і щонайменше 5 багатоповерхівок.

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