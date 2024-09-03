Росія вночі завдала масованого удару ракетами і 'Шахедами', збити вдалося не все: деталі

Загарбники запустили по Україні чотири ракети і 35 дронів "Шахед".

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РФ вночі завдала масованого удару ракетами і "Шахедами"/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Південь"

Країна-агресорка Росія у ніч на вівторок, 3 вересня, завдала удару по території України ракетами і дронами. Російські загарбники запустили чотири ракети і 35 безпілотників "Шахед".

Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. Зазначається, що ворожі цілі були запущені з Курської області та з тимчасово окупованого Криму.

"У ніч на 3 вересня 2024 року ворог завдав удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської обл. – рф. та 35-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" (райони пусків – Курська обл. – рф., мис Чауда – Крим). До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – йдеться у повідомленні. відео дня

В результаті протиповітряного бою було збито 27 ударних дронів "Шахед", ще шість – локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила, зазначили у Повітряних силах.

Також повідомляється, що ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської області та окупованої Донеччини.

"Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях", – зазначається у повідомленні.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що відомо про дрони "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

У ніч на 2 вересня РФ вдарила по Києву "Іскандерами", Х-101 і дроном – сили ППО знищили десятки ракет. Унаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.

Також раніше повідомлялося, що РФ запустила по Україні 35 ракет різних типів і 23 дрони у ніч на 2 вересня. Захисники українського неба знищили 9 балістичних, 13 крилатих ракет і 20 дронів.

Пізніше з’явилися подробиці однієї з останніх атак РФ на Україну. Під час останніх ракетних атак Росія намагалася зупинити роботу всіх АЕС на підконтрольній Україні території, розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна.

У ніч на 3 вересня РФ вдарила ракетою по Запоріжжю - 8-річний хлопчик загинув, ще одна дитина в реанімації. Унаслідок російської атаки загинула також 38-річна жінка. 12-річна дівчинка і 43-річний чоловік дістали поранення.

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