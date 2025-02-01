"Багато нарікань на ТЦК": військовий відреагував на вбивство ТЦК-шника в Пирятині

За словами військового, такий злочин у жодному разі не можна виправдовувати, адже це шкодить обороні та боєздатності України.

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Іван Варченко / колаж: Главред, фото: mvs.gov.ua, ГУНП у Полтавській області

Коротко:

Жодних виправдань для подібних убивств немає, вважає Варченко

Приклади насильницької мобілізації - це погано, каже військовий

Ті, хто намагаються виправдати вбивство співробітника Полтавського ТЦК і СП, а також перекласти відповідальність, не приносять користі Україні. Про це заявив військовий ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко в ефірі "Еспресо".

"В України є ворог, якого треба знищувати, але він точно не всередині нашої країни. Жодних виправдань для подібних убивств немає, особливо якщо людина не хоче воювати або мстить представникам ТЦК. Злочинець має бути покараний. Його виявлено, і його обов'язково буде притягнуто до відповідальності з обтяжуючими обставинами, найімовірніше. Але це не означає, що представники ТЦК можуть зневажати права і свободи громадян. Під час виконання їхніх обов'язків не повинні порушуватися честь і гідність людини", - вважає Варченко. відео дня

Експерт наголосив, що держава має знаходити можливості, щоб бути гідною у своїй роботі, а також у роботі ТЦК.

"Дійсно, є багато нарікань на роботу співробітників ТЦК, і частина з них виправдана. Але потрібно шукати варіанти, щоб залишатися гідними представниками держави", - наголосив військовий.

За його словами, такий злочин у жодному разі не можна виправдовувати, адже це шкодить обороні та боєздатності України. Варченко вважає, що це не форма дії, яку можна терпіти.

"Так, з одного боку маємо злочин, з іншого - не бездоганну роботу ТЦК. Якщо в іншому місці теж є злочин, то це, скоріше, винятки, ніж правила. Правопорушень дійсно багато. Погано, коли в нас є приклади насильницької мобілізації. Це теж не робить країну чи наших солдатів сильнішими. Тому маємо шукати варіанти, і бути дорослими. Це питання стосується політичної системи та інформаційної складової в суспільстві", - підсумував військовий.

Події з ТЦК і Нацгвардією - останні новини

Як повідомляв Главред, чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру в суботу, 1 лютого.

Раніше повідомлялося про те, що нацгвардієць влаштував бійню в Лимані: розстріляв пенсіонерку з донькою і двох копів. Правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.

Раніше повідомлялося про те, що курсанта у Львові могли довести до самогубства. Тіло курсанта виявили у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України. У нього було вогнепальне поранення в голову.

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Хто такий Іван Варченко? Іван Григорович Варченко (нар. 25 червня 1974 р., м. Харків) - український політичний і громадський діяч, в.о. заступника голови Харківської облдержадміністрації (з 2014), депутат Харківської обласної ради (з 2010), голова Харківської обласної організації партії "Реформи і порядок" (2001-2013), один з організаторів і член координаційної ради Харківського Євромайдану. Радник Міністра внутрішніх справ (2015), пише Вікіпедія.

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